Новый оператор в автобусах Костаная: что изменилось для пассажиров

В системе оплаты проезда в общественном транспорте Костаная произошли изменения. После появления нового оператора у горожан возникли вопросы о судьбе карт AlemPay, оформлении льгот, покупке транспортных карт для детей и способах пополнения. В акимате и компании SMSBUS рассказали, как теперь работает система и что нужно знать пассажирам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наличные могут остаться в прошлом

Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов, сейчас в городе действует несколько способов оплаты проезда. К привычным вариантам добавилась возможность оплаты через Bluetooth, расширились и функции мобильного приложения SMSBUS.

При этом в городе рассматривают следующий этап развития системы — полный отказ от наличной оплаты.

— На сегодняшний день ведется процедура по исключению наличной оплаты проезда. Мы изучали опыт Алматы, где оплата в общественном транспорте производится только безналичным способом, — рассказал Нурдаулет Бейсенов.

Окончательного решения пока нет — вопрос находится на рассмотрении и обсуждении. В акимате отмечают, что у пассажиров останутся альтернативные способы: транспортные и банковские карты, QR-коды, мобильные приложения и другие варианты безналичной оплаты.

Что произошло с AlemPay

После появления нового оператора SMSBUS костанайцы начали задаваться вопросом, перестал ли AlemPay окончательно работать в городе. По словам Нурдаулета Бейсенова, соглашения заключены с двумя операторами электронной системы оплаты и формально не расторгнуты. Однако сейчас фактически функционирует один оператор.

— На данный момент имеются спорные разногласия между перевозчиками и оператором AlemPay. Это внутреннее разбирательство между перевозчиками и оператором. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и возможность оплаты проезда пассажирами, — пояснил он.

При этом ранее выпущенные карты AlemPay выбрасывать не нужно. Они продолжают работать, их также можно пополнять.

Это стало возможным благодаря тому, что прежняя система работала на платформе SMSBUS, поэтому переход на другого оператора не потребовал массовой замены карт и оборудования.

Все автобусы города сейчас оборудованы валидаторами. Дополнительно сформирован резерв из 40 устройств на случай поломки оборудования.

Льготу можно привязать к банковской карте

Еще одно новшество касается льготников. Теперь соответствующий тариф можно привязать не только к специальной транспортной карте, но и к обычной банковской.

Региональный директор SMSBUS по Северному региону Роман Глазков пояснил, что банк, выпустивший карту, значения не имеет.

Для оформления необходимо обратиться в офис оператора и предоставить документы, подтверждающие право на льготу. После регистрации банковской картой можно будет оплачивать проезд с учетом соответствующего статуса пассажира. Офис расположен в Костанае по улице Баймагамбетова, 160, кабинет 225.

Что делать, если карта нужна ребенку

Для школьников сейчас доступны виртуальная карта в приложении SMSBUS либо банковская карта с привязанной льготой.

Однако этот вариант подходит не всем: ребенок может ездить без смартфона или мобильного интернета. Поэтому оператор заказал обычные пластиковые транспортные карты для детей.

Как сообщил Роман Глазков, их поступление ожидается к концу следующей недели.

Для оформления родителю понадобятся свидетельство о рождении ребенка, собственное удостоверение личности и номер телефона, на который зарегистрируют карту. Стоимость самой транспортной карты составит 500 тенге.

Пополнять транспортные карты можно через банковские приложения и другими доступными способами. При этом в самом приложении SMSBUS на момент брифинга наблюдались технические неполадки с пополнением — оператор пообещал их устранить.

Почему появился второй оператор

В акимате объяснили, что возможность работы нескольких операторов появилась после изменений законодательства.

Кроме создания конкуренции, для города имеет значение стоимость обслуживания системы.

По данным Нурдаулета Бейсенова, AlemPay работал по тарифу 9,25% от транзакции, тогда как SMSBUS предложил 7%.

— Поступило предложение на более выгодных для бюджета условиях. Другие операторы также готовы заходить по данному тарифу, — отметил он.

Длительное ожидание

На брифинге также подняли вопрос работы маршрута № 13. Костанайцы жалуются на нехватку автобусов и большие интервалы движения, особенно в утренние часы.

По словам Нурдаулета Бейсенова, в августе загрузка маршрута составляла порядка 60–65%. Однако с началом учебного года ситуация могла измениться из-за увеличения числа школьников и студентов.

В сентябре специалисты вновь проведут мониторинг. Если он подтвердит необходимость дополнительных автобусов, будут приниматься соответствующие меры.

Всего городская и пригородная маршрутная сеть Костаная насчитывает 40 маршрутов — 22 городских и 18 пригородных. Ежедневно на линию выходят около 190 автобусов. Из них 155 — не старше семи лет. Уровень обновления автобусного парка оценивается в 83%.

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