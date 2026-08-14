Новый образовательный ресурс о водосбережении появится в школах Казахстана

В Казахстане создается новый образовательный ресурс для формирования культуры водосбережения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

В рамках работы по повышению экологической культуры населения Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан ведется формирование учебно-методического ресурса «Су сандығы», предназначенного для использования в образовательном процессе и внеклассной работе с детьми и молодежью.

Ресурс включает тематические образовательные материалы, практические задания и упражнения, информационные и методические разработки, экологические сказки, а также цифровые инструменты, в том числе платформу «Водный след». Материалы разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся и могут применяться педагогами при проведении уроков, экологических часов, классных и внеклассных мероприятий.

Работа по наполнению «Су сандығы» проводится при участии специалистов в сфере водных ресурсов, образования и экологического просвещения. В настоящее время сформирована значительная часть материалов, завершается их подготовка к распространению в образовательных организациях.

— «Су сандығы» объединил накопленные в рамках проектов Министерства материалы и практики по экологическому просвещению и культуре водосбережения. Теперь эти знания и инструменты собраны на одном ресурсе, который позволит педагогам использовать их в работе с детьми и молодежь, — отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

После завершения работ ресурс «Су сандығы» будет передан в образовательные организации страны для использования в учебном процессе и внеклассной деятельности.

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