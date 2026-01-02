Новый обход перевала Кордай закрыли в Жамбылской области

Ограничено движение в Жамбылской области:



1 января 2026 года с 19:20 в связи с ухудшением погодных условий (ветер, густой туман, ограничение видимости) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке 159-238 км автодороги республиканского значения «граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР, участок «Новый обход перевала Кордай» (участок с.Кенен - с.Кайнар).

Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Ориентировочное время открытия – 2 января 2026 года в 09:00 часов.

В Актюбинской области в 19:45 открыто движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км 965-1153, участок п.Карабутак - п.Иргиз.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.