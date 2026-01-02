РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Новый обход перевала Кордай закрыли в Жамбылской области

    В компании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на трассах республики к этому часу, передает агентство  Kazinform.

    р
    Фото: кадр из видео

    Ограничено движение в Жамбылской области:

    1 января 2026 года с 19:20 в связи с ухудшением погодных условий (ветер, густой туман, ограничение видимости) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке 159-238 км автодороги республиканского значения «граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР,  участок «Новый обход перевала Кордай» (участок с.Кенен - с.Кайнар).

    Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

    Ориентировочное время открытия – 2 января 2026 года в 09:00 часов.

    В Актюбинской области в 19:45 открыто движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «граница РФ - Мартук - Актобе  - Карабутак -  Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км 965-1153, участок п.Карабутак -  п.Иргиз.

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Жамбылская область Непогода Закрытие дорог Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают