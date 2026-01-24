РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:37, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Новый обход перевала Кордай закрыли для движения

    По состоянию на 18:00 23 января, в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    Снегопад в горах Жамбылской области
    Кадр из видео QazAvtoJol

    Ограничения введены на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай км 159-238 (уч. с. Кенен — с. Кайнар).

    В настоящее время для содержания республиканских автодорог задействовано 536 единиц спецтехники.

    Теги:
    КазАвтоЖол Непогода Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают