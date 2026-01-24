18:37, 23 Январь 2026 | GMT +5
Новый обход перевала Кордай закрыли для движения
По состоянию на 18:00 23 января, в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».
Ограничения введены на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай км 159-238 (уч. с. Кенен — с. Кайнар).
В настоящее время для содержания республиканских автодорог задействовано 536 единиц спецтехники.