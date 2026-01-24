Новый обход перевала Кордай закрыли для движения

По состоянию на 18:00 23 января, в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».