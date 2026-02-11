Новый НПЗ могут построить в Улытауской области
Строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане рассматривается в Улытауской области. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Необходимость возведения завода вызвана растущим потреблением, сказал он.
— На самом деле мы сейчас обсуждаем несколько вариантов строительства этого завода. Есть вероятность, что он появится в Улытауской области. Экспертное сообщество проводит соответствующие расчеты, поэтому как только будут известны технические детали, характеристики и локация, мы сообщим эту информацию дополнительно, — добавил К. Туткышбаев в кулуарах Мажилиса.
Вице-министр также отметил, что ранее Президент дал поручение проработать вопрос привлечения инвестиций для реализации проекта. Предварительно мощность будущего завода составит порядка 10 млн тонн нефти в год.
Ранее на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что для строительства нового нефтеперерабатывающего завода в стране необходимо привлечь частных инвесторов.