    14:26, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Новый НПЗ могут построить в Улытауской области

    Строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане рассматривается в Улытауской области. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Необходимость возведения завода вызвана растущим потреблением, сказал он. 

    — На самом деле мы сейчас обсуждаем несколько вариантов строительства этого завода. Есть вероятность, что он появится в Улытауской области. Экспертное сообщество проводит соответствующие расчеты, поэтому как только будут известны технические детали, характеристики и локация, мы сообщим эту информацию дополнительно, — добавил К. Туткышбаев в кулуарах Мажилиса.

    Вице-министр также отметил, что ранее Президент дал поручение проработать вопрос привлечения инвестиций для реализации проекта. Предварительно мощность будущего завода составит порядка 10 млн тонн нефти в год.

    Ранее на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что для строительства нового нефтеперерабатывающего завода в стране необходимо привлечь частных инвесторов.

    Теги:
    Минэнерго РК Улытауская область Заводы НПЗ
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
