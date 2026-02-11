Новый НПЗ могут построить в Улытауской области

Необходимость возведения завода вызвана растущим потреблением, сказал он.

— На самом деле мы сейчас обсуждаем несколько вариантов строительства этого завода. Есть вероятность, что он появится в Улытауской области. Экспертное сообщество проводит соответствующие расчеты, поэтому как только будут известны технические детали, характеристики и локация, мы сообщим эту информацию дополнительно, — добавил К. Туткышбаев в кулуарах Мажилиса.