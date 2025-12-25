Новый Налоговый кодекс: что будет с ценами на обучение в вузах Казахстана

По ее словам, установление стоимости обучения на платном отделении — это компетенция самого высшего учебного заведения.

— Но, тем не менее, уполномоченный орган обычно дает вузам рекомендацию, чтобы они учитывали текущую экономическую ситуацию и устанавливали с учетом этого стоимость обучения. В среднем, если за предыдущие года смотреть, обычно стоимость обучения не превышала 5-7% по сравнению с предыдущим годом, — сказала Гульзат Кобенова.

Что касается рекомендаций Миннауки на этот учебный год, вице-министр отметила, что подобные вопросы пока не обсуждались.

