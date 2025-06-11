Новый мурал с изображением воинов-гвардейцев появился в Астане

На мурале «Ұлттық ұлан — Ел айбыны» изображены воины-гвардейцы, он появился на фасаде дома по улице Сакена Сейфуллина, 9/1.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители акимата района Сарыарка и военнослужащие Национальной гвардии.

Честь проведения церемонии разрезания ленты была доверена военнослужащим столичной бригады № 5573 Даниалу Сарсенгалиеву и Нуржану Жумабекулы.

Даниал во время патрулирования оказал первую медицинскую помощь девушке, которой стало плохо на улице, чем спас ей жизнь. А Нуржан сумел предотвратить пожар в одном из торговых центров столицы.

— Это совсем молодые ребята — воины-срочники, призванные минувшей осенью, однако уже успевшие достойно проявить себя. Бойцы Национальной гвардии денно и нощно несут службу во всех регионах Казахстана, в том числе и в столице, обеспечивая общественный порядок и защищая покой граждан. Новый мурал в районе Сарыарка открыт не зря. Он украсит наш город. Но главное — этот мурал напоминание всем, а в первую очередь, подрастающему поколению, о том, что есть такие понятия, как патриотизм, честь, доблесть, чувство долга, — отметил ветеран Национальной гвардии РК, полковник запаса Куаныш Кожахметов.

Ранее оркестр Нацгвардии устроил торжественное шествие в честь Дня госсимволов.