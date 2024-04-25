Новый микрорайон появится в Таразе

Строительство очередного микрорайона начинается в Таразе, город становится большой строительной площадкой, передает корреспондент агентства Kazinform.

За годы независимости на пустырях западной окраины Тараза появились микрорайоны с символическими названиями Астана (12-й) и Байтерек (13-й). Презентация рабочего макета 14-го микрорайона состоялась в 2017 году. Этот микрорайон строится на северном въезде в областной центр по трассе Западная Европа – Западный Китай. В 15-м микрорайоне Ұлы дала, расположенном на западе областного центра, планируется строительство магазинов, кафе, спортивных объектов и других учреждений. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» в 15-м микрорайоне запланировано строительство 280 многоквартирных и 922 частных жилых дома.

В этом году строительные работы развернулись в новом микрорайоне, поэтапно вводится в строй инфраструктура. Общая площадь жилого массива составляет 388,3 гектара.

По информации заместителя акима города Тараза Кайрата Исмаила, 16-й по счету микрорайон расположится в конце улицы Аскарова, рядом с Центральным рынком. По проекту здесь будет возведено 82 многоквартирных дома, 351 частный, поликлиника, перинатальный центр, инфекционная больница, мечеть, две школы, три детских сада, а также пожарная часть, административное здание, физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом культуры и другие объекты.

- Сегодня по линии отдела строительства акимата города Тараза здесь строятся 16 пятиэтажных жилых домов, - пояснил спикер. - Планируется уже в этом году сдать эти дома в эксплуатацию. Готово ПСД на строительство проектно-сметной документации на 36 жилых домов с бюджетной заявкой на 2025 год.

Фото: Галина Скрипник / Kazinform

В Жамбылской области в этом году планируется увеличить количество введённых в эксплуатацию квартир на 227,1% по сравнению с 2023 годом. Почти в 2 раза будет увеличен объем жилья для социально уязвимых слоев населения.

Как сообщалось, в Таразе в связи с расширением границ областного центра будет образовано два административно-территориальных района. На территории нового административного района, который расположится на окраинной части города «за линией», возведут здания администрации, драматического театра, спортивно-оздоровительный и торгово-развлекательный комплексы, Дворец школьников и другие объекты.

Ожидается, что строящиеся микрорайоны Тараза способствуют решению проблем роста городского населения, потребности в жилье и увеличения транспортных потоков.

Принятый до 2025 года генеральный план города Тараза, по которому в черту города вошли почти шесть тысяч гектаров земель близлежащих районов, предполагает расширение в северо-западном направлении, а также включение в городскую среду прибрежной части реки Талас и создание здесь рекреационной зоны.

На сегодня численность населения города Тараза, разделенного на 11 территориальных округов, составляет 429 тыс. человек.