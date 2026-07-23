Новый механизм реновации защищает права жителей аварийных домов — Минпром РК

Для переселения всех собственников аварийного и ветхого жилья требуется 3,2 трлн тенге инвестиций. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Канат Мынбаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По информации местных исполнительных органов, в стране зарегистрировано более четырех тысяч ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов. По предварительным оценкам, для переселения всех собственников аварийного и ветхого жилья требуется порядка 3,2 трлн тенге инвестиций. В этой связи реализация эффективных механизмов реновации, привлечение частных инвестиций и внедрение современных подходов к развитию городской среды становятся одними из ключевых задач государственной политики в сфере строительства и урбанизации. В соответствии с пунктом 60 Плана действий предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», предусмотрено обеспечение новым жильем около 40 тыс. собственников аварийного и ветхого жилья, — сказал К. Мынбаев.

Спикер напомнил, что в целях качественной реализации реновации и совершенствования законодательства в этой сфере внесены соответствующие поправки. Также приняты соответствующие подзаконные акты, обеспечивающие практическую реализацию нового рыночного механизма реновации аварийного и ветхого жилья с применением инструмента предоставления гарантий Единого оператора.

По словам К. Мынбаева, эти поправки формируют дополнительный рыночный инструмент реализации реновации, предусматривающий возможность участия застройщиков в рамках законодательства о долевом участии в жилищном строительстве с применением гарантий Единого оператора жилищного строительства.

По словам спикера, новый механизм защищает права жителей аварийного и ветхого жилья, стимулирует частные инвестиции и снижает нагрузку на бюджет.

К. Мынбаев подчеркнул, что роль акиматов в реализации проектов реновации является ключевой, поскольку именно акиматы обеспечивают формирование перечня объектов, подлежащих реновации, в соответствии с программами реновации. Для успешной реализации рыночного механизма акиматам необходимо учитывать своевременную актуализацию проектов детальной планировки на основании результатов паспортизации жилых домов, поскольку реновация жилища в соответствии с законодательством осуществляется исключительно в рамках утвержденных градостроительных проектов. Местными исполнительными органами в 2025 году переутверждены Дорожные карты по обеспечению новым жильём собственников аварийного и ветхого жилья до 2029 года путём его сноса.

Ранее КЖК запустила гарантии на реновацию жилья и расширяет поддержку застройщиков в регионах Казахстана.