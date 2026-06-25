КЖК запустила гарантии на реновацию жилья и расширяет поддержку застройщиков в регионах Казахстана

АО «Казахстанская Жилищная Компания» провела ежегодный KHC Workshop 2026 в Астане, где представила новые механизмы поддержки жилищного строительства — гарантии для проектов реновации жилья и малоэтажного строительства, партнерскую ипотечную программу, новшества в информационной системе «Казреестр» и другое, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель правления Казахстанской Жилищной Компании Алтай Куздибаев отметил, что организация сегодня достигла уровня интегрированной поддержки, выступая единым комплексным оператором в сфере жилищного строительства. Сейчас КЖК предоставляет гарантии на привлечение долевых инструментов для многоквартирных домов, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства и проектов реновации.

Гарантии на реновацию жилья: как работает новый механизм

На KHC Workshop 2026 КЖК презентовала новый инструмент поддержки проектов реновации жилья. Он предусматривает комплексную поддержку таких проектов: гарантирование обязательств застройщиков, развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также меры по повышению доступности жилья для населения.

По словам Куздибаева, внедрение гарантии на реновацию станет важным шагом в развитии системного подхода к обновлению жилищного фонда и реализации проектов комплексного развития городских территорий.

— Это позволяет выдавать специальные гарантии на реновацию для того, чтобы владельцы ветхих квартир могли оставаться в том же районе и получить квартиры в том же доме, который будет построен на месте снесенного. И наша гарантия покрывает все возможные риски, которые могут быть связаны с потенциальной неспособностью строительной компании завершить данный объект. То есть, на сегодня мы распространяем наш механизм гарантирования в том числе на проекты реновации, — пояснил он.

Новые инструменты для поддержки строительства в регионах

Для регионов страны КЖК сформировала комплексный набор инструментов поддержки жилищного строительства. На сегодня действуют ипотечные программы «Орда Аймақ» и «Орда Аймақ Плюс». Ставка по программе «Орда Аймақ Плюс» составляет от 10,9% до 14,9% и варьируется в зависимости от срока, размера первоначального взноса и условий партнерских соглашений.

Дополнительно предусмотрены механизмы выкупа квартир у застройщиков для последующего предоставления в аренду с правом выкупа.

Фото: АО «Казахстанская Жилищная Компания»

КЖК расширяет поддержку малоэтажного строительства

Помимо этого, КЖК будет привлекать крупных застройщиков для поддержки малоэтажного строительства. Глава КЖК пояснил, что в пригородах крупных городов и регионах востребованы малоэтажные многоквартирные дома и коттеджные городки. Поэтому для таких проектов также были внесены изменения в законодательство, и теперь на них распространяется механизм гарантирования.

Речь идет о коттеджных городках и таунхаусах.

— Это для коттеджных городков для того, чтобы мы придали соответствующий облик. То есть, у нас есть хаотичная застройка, когда при индивидуальном жилищном строительстве каждый получает земельный участок и строит тот дом, который он согласовал с архитектурой. А здесь идея в том, чтобы были коттеджные городки, таунхаусы в пригородах наших городов и в регионах.

Помимо этого, организация провела комплексный анализ шести городов. До конца года их список расширят. Исследования призваны формировать инструментарий для местных исполнительных органов и застройщиков, работающих в конкретных городах. По словам Куздибаева, Центр компетенций комплексного развития территорий уже представил работы на примере Костаная.

Еще одной темой для обсуждения с партнерами стало энергоэффективное жилье.

— В нашей стране жилой фонд увеличивается, но, к сожалению, коммунальные услуги и тарифы на них тоже на месте не стоят. И наша задача сейчас — снизить энергоемкость жилого фонда и серьезно рассмотреть подходы, какие стимулы мы могли бы дать застройщикам для того, чтобы они строили более энергоэффективное жилье, — отметил А. Куздибаев.

Фото: АО «Казахстанская Жилищная Компания»

Где и какие проекты поддерживает КЖК

Гарантийный портфель компании на сегодняшний день составляет 395 миллиардов тенге. Организация планирует активнее выдавать гарантии застройщикам в регионах.

— В портфель входит более 50 проектов практически во всех регионах нашей страны. И сейчас мы делаем большой акцент именно на региональные рынки недвижимости. В этом году дебютные гарантии мы выдали в городе Семей, Жезказгане, Кокшетау. Сейчас у нас на очереди есть ряд заявок из Талдыкоргана, Конаева, — пояснил глава КЖК.

Для получения гарантий застройщики обязаны соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством. По словам председателя КЖК, минимальный опыт работы составляет два года, при этом ценз варьируется в зависимости от города. Для Алматы, Астаны и Шымкента застройщик должен иметь опыт строительства не менее 10 000 кв. м. Куздибаев отметил, что большинство среднестатистических компаний этому порогу соответствуют.