Новый Казахский национальный университет спорта готовит специалистов по киберспорту и спортивной медицине

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов ознакомился с технологическим оснащением и созданными образовательными условиями в новом здании Казахского национального университета спорта (КНУС), открытого в Астане по поручению Президента, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

— 1 июля вступила в силу принятая на всенародном референдуме Новая Конституция, где развитие человеческого капитала является стратегическим направлением деятельности государства. По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева открыт Казахский национальный университет спорта. Запуск впервые в истории Независимого Казахстана национального учреждения на стыке спорта, образования, медицины и инноваций подтверждает наши ценностные ориентиры — мы готовим специалистов нового поколения, — отметил руководитель Правительства.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Университет готовит специалистов по образовательным программам «Тренерская деятельность», «Спортивные науки», а также в области спортивной медицины и реабилитации, спортивной журналистики, менеджмента, искусственного интеллекта и аналитики в спорте, киберспорта и др. На сегодня КНУС развивает двудипломные программы, академическую мобильность и спортивную науку совместно с ведущими зарубежными партнерами, включая Eklore-ed School of Management, Corvinus University, University of Guglielmo Marconi, Swiss Institute и Hungarian University of Sports Science. При участии Xinhua Daily Media Group и Nanjing Polytechnic Institute создается Медиацентр спортивной журналистики.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Кроме того, на территории вуза реализуются проекты в сфере безопасности, честного спорта и поддержки талантливой молодежи. Среди них — центр спасательных инноваций и первой помощи, где обучено более 3,5 тыс. педагогов и подготовлено свыше 100 международных тренеров-экспертов, инициатива Women in Sport RK, направленная на расширение возможностей женщин в спорте, а также грантовые программы Life Chance Grant и Merit Grant.

Здесь также развивается центр спортивной медицины и реабилитации. Он объединяет современные технологии диагностики, лечения, восстановления и научного сопровождения спортсменов. Интеграция образования, клинической практики и науки позволяет готовить специалистов нового поколения и внедрять современные методы восстановления.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр подчеркнул, что Казахский национальный университет спорта должен объединить образование, науку и практики, а также стать передовым центром подготовки квалифицированных специалистов.

— Важно, чтобы студенты стали непосредственными реализаторами президентской идеи строительства Справедливого, Прогрессивного Казахстана и стали настоящими приверженцами ответственного и созидательного патриотизма. Поэтому профессорско-преподавательскому составу нужно прививать учащимся заложенные в Новой Конституции ценности трудолюбия, прогресса, знаний. Уверен, что Казахский национальный университет спорта внесет весомый вклад в развитие отечественного спорта, подготовку высококвалифицированных специалистов и укрепление международного авторитета нашей страны, — отметил Олжас Бектенов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В ходе посещения вуза на выставке научных достижений Премьер-министру также представили разработки, направленные на повышение качества тренировочного процесса и медицинского сопровождения спортсменов, в том числе Smart Performance Assessment, Sport Science Control Center + My KNUS, AI Video Analytics for Sports and Digital Biomechanics Lab, Smart Table Tennis AI Center, Sport Media Convergence Co-Creation Lab и Smart Golf AI Lab. В КНУС также реализуются научные проекты по применению искусственного интеллекта и персонализированного подхода в спорте. Один из них направлен на вовлечение людей среднего и пожилого возраста в массовый спорт с использованием технологий ИИ. Еще один проект посвящен совершенствованию подготовки спортсменов қазақ күресі на основе персонализированного подхода, медико-биологических исследований и искусственной гипоксической тренировки.

Фото: Kazinform

Справочно: Студент университета Дарын Туяк продемонстрировал Smart Performance Assessment — разработку для комплексной оценки функционального состояния спортсмена. Решение анализирует параметры дыхания, вентиляцию легких, частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом, автоматически обрабатывает данные и формирует цифровой профиль спортсмена. Такой подход помогает оперативно оценивать готовность спортсмена и корректировать тренировочные нагрузки.

Студентка Айбике Оскенбай презентовала работу платформы MY KNUS и приложения SportAI. MY KNUS создана по принципу «единого окна» и объединяет образовательные, административные и сервисные процессы университета в мобильном приложении. SportAI формирует цифровые профили спортсменов, интегрирует данные с носимых устройств, анализирует тренировочные нагрузки, функциональное состояние, риски травматизма и технику движений. Подобные цифровые решения позволяют использовать научно обоснованный подход в подготовке спортсменов.

Еще одна разработка — AI Video Analytics for Sports and Digital Biomechanics Lab — предназначена для объективного анализа движений спортсменов с применением компьютерного зрения и цифровой биомеханики. Ее работу продемонстрировал студент Аль-Фараби Кубайдолла. Платформа фиксирует ключевые точки тела спортсмена, анализирует технику выполнения движений и помогает специалистам оценивать двигательную активность для повышения эффективности тренировочного процесса.

Smart Table Tennis AI Center объединяет спортивную науку, компьютерное зрение и цифровые методы анализа для подготовки спортсменов по настольному теннису. Студент Тамерлан Балташ наглядно продемонстрировал возможности разработки. Система в режиме реального времени оценивает биомеханику движений, траекторию и скорость полета мяча, точность ударов и игровые действия, формируя аналитические рекомендации для оптимизации тренировочного процесса.

Сотрудница университета Айгуль Ташетова представила Sport Media Convergence Co-Creation Lab, созданную совместно с Xinhua Daily Media Group. Лаборатория предназначена для практической подготовки специалистов в сфере спортивной журналистики, медиапроизводства и цифровых коммуникаций, включая комментирование соревнований, проведение трансляций и создание мультимедийного контента.

Студентка Айсара Бисенова представила Smart Golf AI Lab. Проект использует видео- и спортивную аналитику, цифровые профили спортсменов и виртуальные гольф-симуляторы, что позволяет расширить доступ к качественному обучению независимо от региона и повысить эффективность тренировочного процесса.

Ранее мы писали о том, что Казахский национальный университет спорта открыли в Астане.