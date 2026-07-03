Казахский национальный университет спорта открыли в Астане

В Астане состоялось официальное открытие Казахского национального университета спорта, который уже называют одним из крупнейших образовательных проектов в сфере спортивной науки в Центральной Азии, передает Kazinform.

2 июля в Астане состоялось официальное открытие нового кампуса Казахского национального университета спорта (KNUS). В церемонии приняли участие представители международных спортивных организаций, руководители профильных министерств, олимпийские чемпионы, ученые и эксперты.

Среди почетных гостей — президент International Esports Federation (IESF) Влад Маринеску, президент United World Wrestling Ненад Лалович, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), зарубежных университетов и международных федераций.

Университет нового поколения

Несмотря на то что университет был создан четыре года назад, именно сегодня он открыл двери своего нового современного кампуса.

Как рассказала ректор Казахского национального университета спорта Турсынзада Куангалиева, сегодня вуз является единственным в Казахстане и Центральной Азии, реализующим инновационные образовательные программы в сфере спорта:

— Мы готовим специалистов по таким направлениям, как спортивная реабилитация, спортивный менеджмент, IT-аналитика в спорте, а также педагогов-тренеров по национальным видам спорта. Все образовательные программы реализуются совместно с ведущими университетами Европы, Кореи и Японии, — отметила она.

По ее словам, сегодня в университете обучаются около 2,5 тысячи студентов, а уже 4 июля состоится первый выпуск — дипломы получат почти 600 выпускников.

Кроме того, каждый студент проходит зарубежные стажировки и программы академической мобильности.

Фото: КНУС

Лаборатории мирового уровня и сотрудничество с WADA

Особое внимание в университете уделяют научной работе. Совместно с зарубежными партнерами здесь уже открыты научно-исследовательские институты и современные лаборатории, в том числе лаборатория спортивной журналистики, созданная при поддержке китайских партнеров, а также образовательный хаб совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

По словам руководства вуза, это позволит студентам получать не только теоретические знания, но и работать с современными технологиями, используемыми в мировом спорте.

Международное признание

Президент Международной федерации киберспорта Влад Маринеску назвал открытие университета знаковым событием не только для Казахстана, но и для всей мировой спортивной индустрии.

— Для меня большая честь находиться сегодня в Казахстане на открытии университета. Это место объединяет спорт, киберспорт и технологии, создавая будущее для новых поколений спортсменов, спортивных менеджеров и администраторов, — сказал он.

Маринеску также напомнил, что уже в следующем году Астана примет чемпионат мира по киберспорту, в котором ожидается участие представителей более 150 стран.

По его словам, проведение мирового первенства позволит познакомить тысячи гостей с казахстанской культурой и продемонстрировать возможности страны в организации крупнейших международных соревнований.

В рамках церемонии также был подписан меморандум о сотрудничестве между университетом и Международной федерацией киберспорта.

Фото: КНУС

«Будущее спорта вашей страны»

Высоко оценил новый университет и президент United World Wrestling Ненад Лалович.

— Я был приятно удивлен тем, что увидел здесь. Это современный университет с невероятной энергетикой, который станет будущим спорта вашей страны и образования молодого поколения. Спасибо всем, кто принимал участие в реализации этого проекта — от Главы государства до молодых людей, которые будут здесь учиться, — отметил он.

Новый импульс для казахстанского спорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов назвал открытие университета историческим событием.

По его словам, появление такого образовательного центра позволит вывести подготовку спортивных кадров в Казахстане на новый уровень.

— Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Университет уже вызвал большой интерес у международных федераций и организаций, которые готовы сотрудничать с Казахстаном. Здесь созданы спортивные объекты, полностью соответствующие международным стандартам. Это поручение Главы государства, которое сегодня успешно реализовано, — подчеркнул министр.

Он добавил, что совместно с WADA, международными федерациями и зарубежными университетами в вузе будут проводиться образовательные программы, семинары, тренинги и практические занятия для студентов.

«Из этих стен выйдут настоящие профессионалы»

Впечатлениями от нового кампуса поделилась олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.