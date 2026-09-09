Новый «инцидент с беспилотниками» произошел на КТК: Минэнерго Казахстана прокомментировало ситуацию
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию с казахстанской нефтью после случая с БПЛА в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает агентство Kazinform.
Как сообщили в Минэнерго, инцидент с беспилотниками произошел 8 сентября рядом с терминалом КТК.
— В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены. После проведения необходимых проверок состояния грузовых систем КТК и танкеров замечаний, влияющих на дальнейшее проведение погрузочных операций, не выявлено. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано, — сообщили в ведомстве,
После этого погрузочные операции возобновили. Сейчас они работают в штатном режиме.
При этом ограничений на прием нефти от казахстанских грузоотправителей не вводилось, подчеркнули в министерстве.
Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за последствий атак на Каспийский трубопроводный консорциум добычи нефти в Казахстане на 2026 год скорректирован с 98 млн до 96 млн тонн.
Последние атаки беспилотников на КТК были в июле.