Новый «инцидент с беспилотниками» произошел на КТК: Минэнерго Казахстана прокомментировало ситуацию

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию с казахстанской нефтью после случая с БПЛА в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает агентство Kazinform.

Как сообщили в Минэнерго, инцидент с беспилотниками произошел 8 сентября рядом с терминалом КТК.

— В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены. После проведения необходимых проверок состояния грузовых систем КТК и танкеров замечаний, влияющих на дальнейшее проведение погрузочных операций, не выявлено. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано, — сообщили в ведомстве,

После этого погрузочные операции возобновили. Сейчас они работают в штатном режиме.

При этом ограничений на прием нефти от казахстанских грузоотправителей не вводилось, подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за последствий атак на Каспийский трубопроводный консорциум добычи нефти в Казахстане на 2026 год скорректирован с 98 млн до 96 млн тонн.

Последние атаки беспилотников на КТК были в июле.