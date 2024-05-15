Новый инфоцентр для туристов откроют в Алматы

15 мая на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова (конечная точка Терренкура) открывается новый информационный центр для туристов. Время работы - с 10:00 до 20:00 без выходных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, новый туристический информационный центр станет девятым по счету в Алматы. Особенностью данной визит-точки является современный дизайн с использованием элементов граффити.

— В информационном центре будут предоставлять профессиональные консультации о достопримечательностях города, выдавать путешественникам карты, путеводители, атласы маршрутов и другие необходимые материалы, — отметили в акимате.

Статистика посещений информационных точек за прошлый год свидетельствует о растущем интересе иностранных туристов к городу. За прошлый год в информационных точках Алматы проконсультирован 21 391 иностранный турист, что на 80,3% больше по сравнению с 2022 годом. В топ-5 стран по обслуживанию в информационных точках входят граждане Германии, Индии, КНР, России и Южной Кореи.