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    21:01, 14 Май 2024 | GMT +6

    Новый инфоцентр для туристов откроют в Алматы

    Ботанический сад в Алматы Алматыдағы ботаникалық бақ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    15 мая на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова (конечная точка Терренкура) открывается новый информационный центр для туристов. Время работы - с 10:00 до 20:00 без выходных, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в акимате города, новый туристический информационный центр станет девятым по счету в Алматы. Особенностью данной визит-точки является современный дизайн с использованием элементов граффити.

    — В информационном центре будут предоставлять профессиональные консультации о достопримечательностях города, выдавать путешественникам карты, путеводители, атласы маршрутов и другие необходимые материалы, — отметили в акимате.

    Статистика посещений информационных точек за прошлый год свидетельствует о растущем интересе иностранных туристов к городу. За прошлый год в информационных точках Алматы проконсультирован 21 391 иностранный турист, что на 80,3% больше по сравнению с 2022 годом. В топ-5 стран по обслуживанию в информационных точках входят граждане Германии, Индии, КНР, России и Южной Кореи.

    Теги:
    Туризм Акимат Иностранцы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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