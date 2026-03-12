Новый импульс регионам: как в Казахстане развивают села

Концепция включает три ключевых направления: равномерное обеспечение населения базовой инфраструктурой (социальной, инженерной, транспортной и др.), сбалансированное экономическое развитие регионов, а также совершенствование механизмов реализации региональной политики.

Основной акцент сделан на устранении диспропорций между регионами в доступе к инфраструктуре и услугам. Усилия государства направлены на обеспечение базового уровня качества государственных услуг и благ для населения по всей стране.

Важным инструментом сокращения межрегиональных различий стала Система региональных стандартов (СРС) - единый перечень объектов и услуг, необходимых для базовой и комфортной жизнедеятельности. Для внедрения новых подходов в новый Бюджетный кодекс включены нормы, предусматривающие планирование бюджетных расходов с учетом требований СРС.

Параллельно ведется работа по раскрытию экономического потенциала регионов. Приоритетом является создание специализированных факторов для индустриального развития и агропромышленного комплекса, диверсификация экономики моно- и малых городов, а также сельских населенных пунктов.

Макрорегионы, агломерации и села

Особое внимание в рамках Концепции уделено развитию пяти макрорегионов: Западного, Южного, Северного, Центрально-Восточного, а также крупных агломераций Астаны и Алматы. Для каждого макрорегиона определены приоритетные направления развития с учетом географии, экономической специализации, характера рыночных связей и системы расселения населения.

Кроме того, особое внимание в Концепции уделено развитию сельских и приграничных территорий. В документ включены положения ранее действовавшей Концепции развития сельских территорий, что обеспечивает преемственность государственной политики. Кроме того, меры проектов «Ауыл аманаты» и «Ауыл – Ел бесігі» теперь реализуются скоординировано, что повышает их эффективность.

Одной из ключевых программ модернизации сельской инфраструктуры остается проект «Ауыл – Ел бесігі», направленный на повышение качества жизни сельчан. В 2019-2025 годах в его рамках реализовано около 7,6 тыс. проектов в 2,5 тыс. опорных и спутниковых селах. Построено и отремонтировано 900 объектов ЖКХ, 2,4 тыс. социальных объектов и более 4,3 тыс. внутрипоселковых дорог.

Согласно Бюджетному кодексу, начиная с 2026 года финансирование инфраструктурных проектов в сельских населенных пунктах будет осуществляться за счет средств местных бюджетов (трансфертов общего характера).

Для повышения доходов сельского населения с 2023 года реализуется проект «Ауыл аманаты», направленный на кредитование бизнес-инициатив сельских жителей и жителей малых городов. С начала реализации проекта выдано более 18,5 тыс. микрокредитов, создано более 21 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, для решения кадрового дефицита на селе реализуется программа «С дипломом в село», которая стимулирует специалистов в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты и агропромышленного комплекса работать и жить в сельской местности. С момента запуска проекта в 2009–2025 годах 54,8 тыс. специалистов получили бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму 214 млрд тенге. В 2025 году жилищные кредиты предоставлены 2,8 тыс. специалистам, а в 2026 году планируется поддержать 2,5 тыс. специалистов.

