Новый гребной канал в Туркестане уже в сентябре примет соревнования по параканоэ

В Туркестане строят новый гребной канал для развития различных видов гребного спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Международную федерацию каноэ ICF.

Расположенный в Туркестане, новый канал будет принимать соревнования по гребле на байдарках и каноэ, параканоэ и академической гребле. Ожидается, что строительство будет завершено к концу года.

Денис Жарменов, председатель Ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области, недавно побывал в Сегеде, Венгрия, чтобы обсудить планы Казахстана по развитию гребного спорта с президентом ICF Томасом Конецко и председателем Комитета по параканоэ ICF Джоном Эдвардсом.

— С моей командой мы прилагаем огромные усилия для развития гребного спорта в Казахстане. В 2020 году я убедил местные власти начать строительство нового канала с нуля. Очевидно, что без него мы не сможем развить гребной спорт до нужного нам уровня, — говорит Жарменов.

Гребной канал, расположенный в центре Туркестана, спроектирован в соответствии с международными стандартами.

— Гребной канал уже почти готов и будет построен в соответствии со всеми международными требованиями. Он будет очень уникальным, так как построен в центре города. Чтобы вода оставалась свежей и чистой, мы используем ту же систему очистки, что и в любом бассейне, — отмечает Жарменов.

Первое соревнование на новом гребном канале пройдет по параканоэ с 16 по 19 сентября.

Жарменов надеется привлечь международных спортсменов на это событие, которое состоится после Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Жасулан Тайтенов, генеральный секретарь Федерации каноэ Казахстана, подчеркнул значимость гребного канал. Он заявил, что новый объект в Туркестане обеспечит положительную динамику для развития гребли на байдарках и каноэ, а также параканоэ. С поддержкой ICF и Азиатской конфедерации каноэ объект должен расширить географию проведения международных соревнований и повысить престиж сообщества по гребли в регионе.