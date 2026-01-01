Новый год «встретили» в лифте 11 астанчан

Произошёл резкий спуск лифта с 3-го этажа, после чего он остановился между 1-м и 2-м этажами.

Прибывшие на место спасатели с помощью лифтового ключа открыли двери лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:

не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки подряд;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи с внешним миром.

