РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:13, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Новый год «встретили» в лифте 11 астанчан

    Минувшей ночью в одном из многоэтажных жилых домов района Сарайшык 11 человек, в том числе пятеро детей, оказались заблокированы в грузопассажирском лифте, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    лифт
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Произошёл резкий спуск лифта с 3-го этажа, после чего он остановился между 1-м и 2-м этажами.

    Прибывшие на место спасатели с помощью лифтового ключа открыли двери лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.

    МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:

    • не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
    • свяжитесь с диспетчером;
    • не нажимайте на все кнопки подряд;
    • не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
    • используйте все каналы связи с внешним миром.

    Ранее сообщалось, почему в Казахстане лифты быстро выходят из строя.

    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Лифт Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают