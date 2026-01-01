15:13, 01 Январь 2026 | GMT +5
Новый год «встретили» в лифте 11 астанчан
Минувшей ночью в одном из многоэтажных жилых домов района Сарайшык 11 человек, в том числе пятеро детей, оказались заблокированы в грузопассажирском лифте, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Произошёл резкий спуск лифта с 3-го этажа, после чего он остановился между 1-м и 2-м этажами.
Прибывшие на место спасатели с помощью лифтового ключа открыли двери лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки подряд;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи с внешним миром.
