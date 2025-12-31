Новый год на трассах Казахстана преподнесет погодные сюрпризы

Прогнозируются осадки, резкие колебания температур, усиление ветра, туманы и гололедные явления, что напрямую влияет на безопасность движения по республиканским трассам.

Завтра наиболее сложная ситуация вероятна в северных регионах (СКО, Костанайская, Акмолинская и Павлодарская области): ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер, ночное похолодание, туман и гололед; местами возможны снежные заносы и резкое ухудшение видимости на открытых участках.

В центральных регионах (Карагандинская, Улытау) прогнозируются снег/мокрый снег и температурные колебания около 0 С, что повышает риск ледяной корки, особенно ночью и утром.

В западных регионах (ЗКО, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская области) ожидаются снег, низовая метель, туман и гололед; на открытых участках возможны заносы и скользкость.

На юге и юго-востоке (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская, Жетысу) осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега при плюсовых температурах днем, при этом гололед вероятен ночью и утром, особенно на мостах и эстакадах; в горных районах – сложные условия на перевалах.

В целом прогнозируемые условия могут приводить к гололеду, снижению видимости и снежным заносам, а также к временному ограничению или замедлению движения, прежде всего в северных, центральных и западных регионах.

Отдельно отмечается, что завтра в первой половине дня в Акмолинской области ожидается ухудшение погоды, в связи с чем возможны временные ограничения движения по всем направлениям, с повышенным вниманием к трассе «Астана – Щучинск».

Тем, кто планировал встречать Новый год в туристических местах Акмолинской области (в том числе в Бурабайском направлении), рекомендуется заранее предусмотреть альтернативный вид транспорта либо скорректировать время выезда.

В праздничные дни компания работает в усиленном режиме: на республиканских дорогах будет задействовано более 1700 единиц спецтехники, круглосуточно – около 2500 сотрудников, организован колл-центр 1403, назначены дежурные для постоянного мониторинга и оперативного реагирования.

Актуальную информацию о состоянии республиканских трасс и ограничениях уточняйте по номеру 1403.

