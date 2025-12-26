Новый год без сборов: в школах Шымкента ужесточили контроль

Как сообщил заместитель акима Сарсен Куранбек, любой сбор денег в школах запрещен, в том числе в период подготовки и проведения новогодних праздников. Ограничения распространяются как на прямые, так и опосредованные формы, включая сборы через родительские комитеты.

Данная норма закреплена статьей 12 Закона РК «О противодействии коррупции», которая исключает любые попытки финансового давления, даже если они подаются под видом «добровольных взносов».

— Управлением образования Шымкента даны конкретные поручения руководителям всех организаций образования. Праздничные мероприятия должны проводиться без привлечения внебюджетных средств — на спонсорской либо полностью добровольной основе. Также поручено на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди педагогов и родителей, — отметил Сарсен Куранбек.

При проведении новогодних мероприятий категорически запрещается:

привлекать аниматоров, праздничные агентства и платные шоу-программы;

организовывать праздничные застолья;

собирать деньги на подарки педагогам и административным работникам;

проводить мероприятия в ресторанах и развлекательных заведениях;

использовать фейерверки и пиротехнические изделия.

От штрафов до увольнения

Административный персонал школ, классные руководители и родители учеников официально ознакомлены под роспись с запретом на сбор денежных средств.

В случае выявления фактов незаконного сбора виновных будут привлекать к административной ответственности.

Так, физические лица, незаконно предоставившие материальное вознаграждение, могут быть оштрафованы до 200 месячных расчетных показателей. Должностным лицам, принявшим так называемый «конверт», грозит штраф в размере 600 МРП. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 750 МРП за первое нарушение и до 1500 МРП — при повторном.

Кроме того, при недостаточном контроле со стороны руководителей организаций образования предусмотрена дисциплинарная ответственность. Речь идет о замечаниях, выговорах и строгих выговорах. В случае повторных нарушений возможно освобождение от занимаемой должности.

При выявлении признаков коррупционных правонарушений материалы будут направлены в компетентные органы.

Контроль и безопасность

В каждой школе назначены ответственные сотрудники, утверждены графики проведения новогодних праздников с соблюдением требований безопасности, организованы дежурства для поддержания общественного порядка.

— Во всех школах Шымкента пройдут праздничные мероприятия на тему «Ғажайыпқа толы жаңа жыл», направленные на укрепление единства и дружбы среди учащихся, патриотическое воспитание, а также формирование безопасной и благоприятной праздничной среды без финансового принуждения, — добавили в ведомстве.

Ранее в Минпросвещения также напомнили, что никаких денежных сборов в школах быть не должно. Это касается как новогодних балов, так и елок. В ведомстве отдельно прокомментировали и вопрос преподнесения подарков учителям.