Новый Генпрокурор назначен в Кыргызстане

Президент КР Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласие на назначение Малика Бектурганова на должность Генерального прокурора КР.

Ранее пост Генпрокурора страны занимал Максат Асаналиев, который в начале сентября получил назначение на должность председателя ГКНБ КР.

Также сообщалось, что новые члены кабинета министров Кыргызстана приняли присягу в Жогорку Кенеше.