Новые члены правительства Кыргызстана приняли присягу в Жогорку Кенеше

В работе заседания участие принял президент КР Садыр Жапаров.

Перед кыргызским лидером и депутатами парламента принесли присягу следующие новые члены кабинета министров:

заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов;

министр финансовРуслан Суйналиев;

министр труда, социального обеспечения и миграции Алмаз Имангазиев;

министр энергетики Алтынбек Рысбеков;

министр юстиции Алмаз Айылчиев;

председатель Государственного комитета национальной безопасности Максат Асаналиев.

Выступая с обращением к депутатам Жогорку Кенеша и гражданам страны, президент КР Садыр Жапаров подчеркнул важную роль законодательной власти, от эффективной работы которой во многом зависят развитие страны, рост экономики, стабильность в обществе и качество жизни граждан.

По его словам, страна сможет уверенно двигаться вперед только при условии, что президент, Жогорку Кенеша и кабинет министров работают сплочённо на основе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.

Глава КР добавил, что в обществе всегда будут вопросы, требующие обсуждения, но никто не имеет права превращать разногласия во вражду, дискуссию — в противостояние, а различные вопросы — в инструмент раскола общества.

— Особенно люди, обладающие общественным влиянием, государственные и политические деятели, депутаты, эксперты, общественные лидеры, журналисты и блогеры не должны забывать об ответственности перед обществом за каждое сказанное слово. Недопустимо намеренно обострять вопросы, затрагивающие чувства людей, и добиваться политических дивидендов, сталкивая одну часть общества с другой, — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент КР призвал не поддаваться на провокационные и недобросовестные высказывания, направленные на поиск недостатков и раскол общества.

— Если в государственных учреждениях имеются коррупционные проявления, призываю выносить такие факты на общественное обсуждение, опираясь на проверенные и обоснованные данные. Это станет большой помощью государству. Я буду на вашей стороне и поддержу такие инициативы, — отметил он.

Садыр Жапаров предупредил, что в отношении тех, кто распространяет ложную информацию, вводит людей в заблуждение и оказывает негативное влияние на развитие страны, будут приниматься строгие меры в рамках закона.

Также будет продолжено беспощадное наказание коррупционеров и тех, кто препятствует государственным реформам.

Ранее сообщалось о назначении нового главы ГКНБ КР.