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    Новые члены правительства Кыргызстана приняли присягу в Жогорку Кенеше

    На заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга некоторых членов кабинета министров Кыргызстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Новые члены правительства Кыргызстана приняли присягу в Жогорку Кенеше
    Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша

    В работе заседания участие принял президент КР Садыр Жапаров.

    Перед кыргызским лидером и депутатами парламента принесли присягу следующие новые члены кабинета министров:

    • заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов;
    • министр финансовРуслан Суйналиев;
    • министр труда, социального обеспечения и миграции Алмаз Имангазиев;
    • министр энергетики Алтынбек Рысбеков;
    • министр юстиции Алмаз Айылчиев;
    • председатель Государственного комитета национальной безопасности Максат Асаналиев.

    Выступая с обращением к депутатам Жогорку Кенеша и гражданам страны, президент КР Садыр Жапаров подчеркнул важную роль законодательной власти, от эффективной работы которой во многом зависят развитие страны, рост экономики, стабильность в обществе и качество жизни граждан.

    По его словам, страна сможет уверенно двигаться вперед только при условии, что президент, Жогорку Кенеша и кабинет министров работают сплочённо на основе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.

    Глава КР добавил, что в обществе всегда будут вопросы, требующие обсуждения, но никто не имеет права превращать разногласия во вражду, дискуссию — в противостояние, а различные вопросы — в инструмент раскола общества.

    — Особенно люди, обладающие общественным влиянием, государственные и политические деятели, депутаты, эксперты, общественные лидеры, журналисты и блогеры не должны забывать об ответственности перед обществом за каждое сказанное слово. Недопустимо намеренно обострять вопросы, затрагивающие чувства людей, и добиваться политических дивидендов, сталкивая одну часть общества с другой, — подчеркнул Садыр Жапаров.

    Президент КР призвал не поддаваться на провокационные и недобросовестные высказывания, направленные на поиск недостатков и раскол общества.

    — Если в государственных учреждениях имеются коррупционные проявления, призываю выносить такие факты на общественное обсуждение, опираясь на проверенные и обоснованные данные. Это станет большой помощью государству. Я буду на вашей стороне и поддержу такие инициативы, — отметил он.

    Садыр Жапаров предупредил, что в отношении тех, кто распространяет ложную информацию, вводит людей в заблуждение и оказывает негативное влияние на развитие страны, будут приниматься строгие меры в рамках закона.

    Также будет продолжено беспощадное наказание коррупционеров и тех, кто препятствует государственным реформам.

    Ранее сообщалось о назначении нового главы ГКНБ КР.

    Присяга В мире Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор