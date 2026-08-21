Новый формат сопровождения детей с инвалидностью запустят в СКО

Минтруда РК совместно с акиматом Северо-Казахстанской области запускает новый формат сопровождения детей с инвалидностью, получающих специальные социальные услуги на дому. Проект предусматривает дополнительную дистанционную поддержку со стороны профильных специалистов, передает агентство Kazinform.

Новый подход позволит сделать необходимую помощь более доступной для детей и их семей, особенно для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах.

— На первом этапе проектом планируется охватить до 180 детей с инвалидностью. Участие будет добровольным и возможно только при наличии письменного согласия законного представителя ребенка. В основе нового формата — не единый набор рекомендаций для всех, а индивидуальный маршрут сопровождения каждого ребенка, — сообщает Минтруда.

Социальный работник оценит потребности ребенка и вместе с профильными специалистами определит, какая именно помощь необходима семье, как часто проводить консультации, какие задания выполнять и какие рекомендации применять. В зависимости от ситуации к сопровождению смогут подключаться логопед, психолог, врач физической медицины и реабилитации, реабилитолог, специалист по социальной реабилитации и другие профильные специалисты. Это позволит формировать комплексную поддержку с учетом конкретных потребностей ребенка.

— Особенно актуальным такой подход может стать для семей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Сегодня для получения консультации узкопрофильного специалиста семье нередко необходимо выезжать в районный или областной центр. Дистанционный формат позволит получать необходимые рекомендации без таких поездок, — отметили в ведомстве.

Новый формат позволит семьям реже выезжать в районные и областные центры за консультациями. С помощью цифровой платформы «FSM Social» профильные специалисты смогут проводить консультации онлайн, предоставлять индивидуальные рекомендации и задания, получать обратную связь от семьи и контролировать динамику сопровождения ребенка.

— При этом напоминаем что цифровой формат не заменяет действующие специальные социальные услуги на дому и не приводит к сокращению их объема. Дистанционное взаимодействие станет дополнительным инструментом, который позволит регулярнее подключать профильных специалистов и сделать поддержку более доступной для семьи, — добавили в министерстве.

Подготовка участников и формирование индивидуальных маршрутов сопровождения начнутся в сентябре 2026 года. Основной этап проекта пройдет с октября 2026 года по апрель 2027 года.