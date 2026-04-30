    Новый финансовый институт ШОС: Казахстан выступает за поддержку ИИ и биотехнологий

    Казахстан продвигает приоритеты финансирования технологий будущего в рамках создаваемого Банка развития Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК. 

    Казахстан продвигает финансирование технологий будущего и расширяет доступ к инвестициям в рамках Банка развития ШОС
    О дополнительных источниках финансирования для экономик и инфраструктурных проектов государств-членов ШОС и стран-партнеров шла речь 29–30 апреля 2026 года в городе Сиань (КНР).

    В мероприятии участвовали заместители министров финансов государств-членов ШОС и стран-партнеров, а также представители Секретариата ШОС. Нашу страну представлял вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, который принял участие во второй консультативной встрече по созданию Банка развития ШОС.

    В ходе встречи обсуждены ключевые параметры будущей финансовой организации, включая приоритетные направления финансирования и механизмы капитализации.

    В своем выступлении Даурен Кенбеил отметил, что Банк развития ШОС должен стать институтом, ориентированным на поддержку технологий нового поколения. В числе приоритетов обозначены проекты в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, а также развитие инструментов трансферта промышленных и «зеленых» технологий, в том числе из Китая.

    Отдельное внимание уделено вопросам несуверенного финансирования, формированию уставного капитала с использованием местных валют и альтернативных финансовых инструментов.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации на высоком уровне. Очередная встреча запланирована на 28–29 мая 2026 года в городе Бишкек.

    В рамках мероприятия также состоялась встреча с заместителем министра финансов КНР Ляо Минь. Обсуждены завершающие процедуры по выпуску панда-бондов на китайском рынке, а также вопросы финансирования проекта по строительству насосно-фильтровальной станции в городе Астана.

    Реализация данных инициатив позволит:

    • расширить доступ Казахстана к новым источникам финансирования, включая крупный рынок КНР и будущий Банк развития ШОС;
    • создать дополнительные возможности для бизнеса в проектах в сфере промышленности, инноваций и «зеленых» технологий;
    • диверсифицировать источники капитала и ускорить технологическое развитие экономики.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  заявил, что Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС — авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. 

    Диана Калманбаева
    Автор