Новый этап в системе ОСМС: бесплатные обследования и социальная справедливость

С января начался поэтапный переход к Единому пакету медицинской помощи.

Новый пакет сделает медицинскую помощь для населения более доступной и понятной. В частности:

четкое разграничение, какие услуги оказываются за счет государства, а какие — в рамках медицинского страхования. Это позволит избежать двойного финансирования одной и той же услуги;

упростится посещение профилактических мероприятий, обследований и консультаций, что позволит людям выявлять заболевания на ранней стадии, не доводя их до осложнений;

обследования, направленные на раннее выявление таких опасных заболеваний, как онкологические заболевания, повышенное артериальное давление, болезни сердца, глаукома и сахарный диабет, будут бесплатными и доступными для всех граждан независимо от того, зарегистрированы они в системе ОСМС или нет;

при подозрении на социально значимые заболевания необходимые обследования будут проводиться бесплатно;

повысится эффективность распределения финансовых средств и устойчивость работы системы здравоохранения;

в результате система медицинского страхования станет ближе к реальным страховым принципам.

Также был пересмотрен перечень 13 социально значимых заболеваний.

С 1 января 2026 года четыре из них — сахарный диабет, детский церебральный паралич, системные поражения соединительной ткани и ревматизм переведены в список заболеваний, требующих постоянного диспансерного наблюдения. Начиная с текущего года медицинская помощь по этим заболеваниям будет полностью оказываться в рамках ОСМС.

Единый пакет медицинской помощи расширяет охват бесплатных медицинских обследований для раннего выявления опасных заболеваний.

С этого года онкологические скрининги стали доступными для всех казахстанцев независимо от страхового статуса.

Проведение онкоскринингов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) позволяет выявлять рак на ранней стадии и своевременно назначать эффективное лечение. Кроме того, раннее выявление артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, глаукомы и сахарного диабета помогает предотвратить осложнения и снизить риск инвалидности. В 2025 году 1 142 331 гражданин получил возможность бесплатно пройти онкологический скрининг. Из них 918 949 человек приняли участие в обследовании, у 5772 выявили заболевание.

В июле прошлого года Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг». В соответствии с новым законодательством изменен максимальный размер дохода, с которого уплачиваются взносы в ОСМС для работодателей и работников.

Теперь работодатели будут платить взносы с дохода, не превышающего 40 минимальных заработных плат (МЗП), а работники — с дохода до 20 МЗП.

Это решение позволяет одновременно:

снизить финансовую нагрузку на бизнес и граждан;

обеспечить стабильную и надежную работу системы ОСМС;

укрепить финансовую устойчивость страховой модели.

Нововведение повышает справедливость системы и укрепляет ее финансовую стабильность. По прогнозам, в 2026 году на лечение пациентов дополнительно поступит 200 млрд тенге. Отметим, что рост взносов коснется только 20 тысяч работников с заработной платой свыше 3,4 млн тенге, это всего 0,3% всех наемных работников страны. Также норма затрагивает 9% работников с зарплатой выше 850 тысяч тенге. Для остальных 91% сотрудников размер взносов остается без изменений.

Таким образом, с 2026 года:

для работников максимальная заработная плата, с которой рассчитываются взносы, составит 1,7 млн тенге, а максимальный взнос — 34 тысячи тенге в месяц;

для работодателей максимальная заработная плата составит 3,4 млн тенге, а максимальный взнос — до 102 тысяч тенге в месяц.

При этом процентные ставки взносов для работников и работодателей не меняются — увеличивается лишь предельная сумма дохода, с которой они взимаются.

Еще одно новшество 2026 года — граждане, находящиеся в сложной социальной ситуации (категории D и E), смогут получать медицинскую помощь в рамках ОСМС.

С этого года за счет местных бюджетов около 1 миллиона человек ((кризисным и экстренным уровнем благосостояния) будут дополнительно охвачены системой ОСМС. Это означает, что еще 5% малообеспеченных граждан Казахстана получат доступ к плановой медицинской помощи.

Взносы за эту категорию граждан будут оплачивать местные исполнительные органы. Однако для этого гражданам необходимо обращаться за медицинской помощью. Кроме того, поскольку снижение уровня безработицы также находится в зоне ответственности местных властей, взносы за официально зарегистрированных безработных также будут оплачиваться из местного бюджета. В случае временных трудностей гражданин сможет сохранить статус в системе ОСМС в течение 6 месяцев.

Также теперь, если гражданин непрерывно самостоятельно уплачивал взносы в ОСМС в течение пяти лет, при временной невозможности оплаты он сможет сохранять статус «застрахованного» в течение 6 месяцев.

Ранее этот срок составлял всего 3 месяца. В Министерстве здравоохранения пояснили, что это справедливое и важное решение, направленное на защиту людей, стабильно участвующих в системе, в случае временных жизненных трудностей.

По итогам прошлого года в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек (82,6% населения), из них около 12 млн человек (59,5%) относятся к льготным категориям, за которых взносы оплачивает государство. Около 3,4 млн человек не охвачены системой ОСМС, из них 2,4 млн — граждане с благоприятным и удовлетворительным уровнем жизни, и 1 млн — граждане с трудным (D) и экстремальным (E) уровнем жизни.