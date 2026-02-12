Новый дендрологический план разработают в Алматы

В Алматы продолжается реализация комплексной программы по обновлению и развитию зеленого фонда. В рамках программы «Таза Қазақстан» рассмотрены текущее состояние зеленых насаждений и планы озеленения на 2026 год.

По итогам проведенной инвентаризации 2018-2019, в городе произростало более 4,3 млн деревьев. Вместе с тем для системного и научно обоснованного управления зелеными насаждениями разрабатывается пятилетний дендрологический план на 2026–2030 годы. Документ формируется на основе новой инвентаризации и лесопатологического обследования и предусматривает комплекс мер по оздоровлению, обновлению и устойчивому развитию зеленого фонда.

— В 2026 году планируется завершить разработку дендрологического плана по всем районам города. Уже с 2027 года работы по озеленению и обновлению зеленых зон будут проводиться в строгом соответствии с утвержденным документом, — сообщили в управлении экологии и окружающей среды города.

Особое внимание уделяется санитарному состоянию деревьев и вопросам безопасности. С 2022 года действует пятилетняя программа по обновлению зеленого фонда. В рамках реконструкции улиц предусмотрены поэтапные посадки крупномерных деревьев высотой 5-6 метров, а также кустарников, адаптированных к городским условиям.

Параллельно реализуется Дорожная карта по высадке 2,5 млн зеленых насаждений до 2030 года, утвержденная во исполнение поручения Главы государства. С 2023 по 2025 год уже высажено более 1,06 млн зеленых насаждений. В 2025 году впервые начата масштабная посадка крупномерных деревьев, что позволяет ускорить формирование полноценной зеленой инфраструктуры и повысить комфорт городской среды. Таким образом, к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 15 квадратных метров на человека.

Одновременно продолжается системная работа по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней. С 2020 года начата химио-биологическая обработка, благодаря чему уровень пораженности насаждений снижен до 20-22%.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.

Ранее маслихат Алматы утвердил выделение из городского бюджета 4,9 млрд тенге для обеспечения деятельности предприятия «Жасыл Алматы».