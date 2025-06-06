Новый автобусный маршрут запустили в Алматы

Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ранее на основании обращений жителей Бостандыкского района был открыт маршрут № 101 с автобусами малого класса. Впоследствии маршрут растянулся на 60 км, соответственно увеличился объем пассажиропотока.

— В связи с этим принято решение разделить маршрут на два. С 6 июня маршрут № 101 будет обслуживаться 14 автобусами большого класса, сообщением: «Автопарк — Автостанция Арман». Маршрут № 64, сообщением «Школа Хейлибери — Автостанция Арман», будет обслуживаться 8 автобусами малого класса, предназначенных для горной местности, — отметили в управлении.

В этом году акиматом Алматы планируется приобретение дополнительно 600 единиц автобусов на газе, частными перевозчиками запланировано приобретение 800 автобусов на газе и 118 электробусов.

Ранее автобусный маршрут № 215 разделили на два с целью сокращения времени в пути для жителей микрорайона Айша-Биби Турксибского района и поселка Ынтымак.