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    22:23, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый автобусный маршрут запустили в Алматы

    Новый маршрут общественного транспорта организовали путем разделения действующего маршрута № 101, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобус
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ранее на основании обращений жителей Бостандыкского района был открыт маршрут № 101 с автобусами малого класса. Впоследствии маршрут растянулся на 60 км, соответственно увеличился объем пассажиропотока.

    — В связи с этим принято решение разделить маршрут на два. С 6 июня маршрут № 101 будет обслуживаться 14 автобусами большого класса, сообщением: «Автопарк — Автостанция Арман». Маршрут № 64, сообщением «Школа Хейлибери — Автостанция Арман», будет обслуживаться 8 автобусами малого класса, предназначенных для горной местности, — отметили в управлении.

    В этом году акиматом Алматы планируется приобретение дополнительно 600 единиц автобусов на газе, частными перевозчиками запланировано приобретение 800 автобусов на газе и 118 электробусов. 

    Ранее автобусный маршрут № 215 разделили на два с целью сокращения времени в пути для жителей микрорайона Айша-Биби Турксибского района и поселка Ынтымак. 

    Теги:
    Транспорт Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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