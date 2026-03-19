Новый авиамаршрут Ханой — Алматы — Прага запустят в июле

С 11 июля текущего года вьетнамская авиакомпания «VietJet Air» планирует открытие нового авиамаршрута по направлению Ханой — Алматы — Прага с использованием прав пятой степени свободы воздуха. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа «Airbus A330».

Данный авиамаршрут будет осуществляться в рамках режима «открытого неба», действующего в Республике Казахстан, который открывает новые возможности для развития международного авиасообщения и привлечения иностранных авиаперевозчиков.

Запуск рейса будет способствовать развитию туристических, деловых и гуманитарных связей, а также укреплению сотрудничества Республики Казахстан с Вьетнамом и Чехией.

Открытие данного авиамаршрута усиливает позицию Казахстана как транзитного моста между Азией и Европой и способствует дальнейшему развитию международной авиамаршрутной сети.

Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет пять регулярных рейсов в Алматы и четыре в Астану из Франкфурта-на-Майне.