    10:32, 19 Март 2026 | GMT +5

    Новый авиамаршрут Ханой — Алматы — Прага запустят в июле

    На постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим авиамаршрутам, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГА.

    Фото: freepik

    С 11 июля текущего года вьетнамская авиакомпания «VietJet Air» планирует открытие нового авиамаршрута по направлению Ханой — Алматы — Прага с использованием прав пятой степени свободы воздуха. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа «Airbus A330».

    Данный авиамаршрут будет осуществляться в рамках режима «открытого неба», действующего в Республике Казахстан, который открывает новые возможности для развития международного авиасообщения и привлечения иностранных авиаперевозчиков.

    Запуск рейса будет способствовать развитию туристических, деловых и гуманитарных связей, а также укреплению сотрудничества Республики Казахстан с Вьетнамом и Чехией.

    Открытие данного авиамаршрута усиливает позицию Казахстана как транзитного моста между Азией и Европой и способствует дальнейшему развитию международной авиамаршрутной сети.

    Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет пять регулярных рейсов в Алматы и четыре в Астану из Франкфурта-на-Майне.

    Динара Жусупбекова
