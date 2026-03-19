Новый авиамаршрут Ханой — Алматы — Прага запустят в июле
На постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим авиамаршрутам, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГА.
С 11 июля текущего года вьетнамская авиакомпания «VietJet Air» планирует открытие нового авиамаршрута по направлению Ханой — Алматы — Прага с использованием прав пятой степени свободы воздуха. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа «Airbus A330».
Данный авиамаршрут будет осуществляться в рамках режима «открытого неба», действующего в Республике Казахстан, который открывает новые возможности для развития международного авиасообщения и привлечения иностранных авиаперевозчиков.
Запуск рейса будет способствовать развитию туристических, деловых и гуманитарных связей, а также укреплению сотрудничества Республики Казахстан с Вьетнамом и Чехией.
Открытие данного авиамаршрута усиливает позицию Казахстана как транзитного моста между Азией и Европой и способствует дальнейшему развитию международной авиамаршрутной сети.
Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет пять регулярных рейсов в Алматы и четыре в Астану из Франкфурта-на-Майне.