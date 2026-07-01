Новый аэропорт начнут строить в Астане в следующем году

Строительство нового аэропорта в Астане планируется начать в следующем году. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, модернизация аэропорта Астаны является первоочередной задачей.

— Акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа, строительство планируется начать в следующем году, — сообщил министр.

Сауранбаев также отметил, что в течение ближайших трех лет в Казахстане будет проведена модернизация аэропортовой инфраструктуры.

Вместе с тем, министр добавил, что развитие авиационных хабов сегодня сосредоточено на шести крупных аэропортах страны — в Алматы, Астане, Актау, Актобе, Караганде и Шымкенте. Для этого создаются необходимые институциональные и инфраструктурные условия.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки приступить к строительству нового аэропорта в Астане.