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    Новый аэропорт начнут строить в Астане в следующем году

    Строительство нового аэропорта в Астане планируется начать в следующем году. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый аэропорт начнут строить в Астане в следующем году
    Фото: Правительство РК

    По его словам, модернизация аэропорта Астаны является первоочередной задачей.

    — Акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа, строительство планируется начать в следующем году, — сообщил министр.

    Сауранбаев также отметил, что в течение ближайших трех лет в Казахстане будет проведена модернизация аэропортовой инфраструктуры.

    Вместе с тем, министр добавил, что развитие авиационных хабов сегодня сосредоточено на шести крупных аэропортах страны — в Алматы, Астане, Актау, Актобе, Караганде и Шымкенте. Для этого создаются необходимые институциональные и инфраструктурные условия.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки приступить к строительству нового аэропорта в Астане.

    Правительство РК Авиация Астана Аэропорт Строительство
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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