Новым владельцем Шымкентского пивоваренного завода стал Турсенгали Алагузов

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров, учредителем Шымкентского пивоваренного завода Турсенгали Алагузов стал 13 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: скрин справки egov

В разные годы завод принадлежал Тимуру Жанабаеву, АО «АТФ Банк» и Тохтару Тулешову.

В 2016 году Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Турсенгали Алагузов выступил в качестве потерпевшей стороны на суде по делу Гульмиры Сатыбалды.





