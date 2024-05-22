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    19:20, 21 Май 2024 | GMT +6

    Новым владельцем Шымкентского пивоваренного завода стал Турсенгали Алагузов

    Турсен Алагузов
    Фото: tursenalaguzov/Instagram

    Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров, учредителем Шымкентского пивоваренного завода Турсенгали Алагузов стал 13 мая, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    реестр бизнес-идентификационных номеров
    Фото: скрин справки egov

    В разные годы завод принадлежал Тимуру Жанабаеву, АО «АТФ Банк» и Тохтару Тулешову. 

    В 2016 году Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества.

    Ранее Турсенгали Алагузов выступил в качестве потерпевшей стороны на суде по делу Гульмиры Сатыбалды.

     



    Теги:
    Закон и право Бизнес Шымкент Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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