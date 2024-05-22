19:20, 21 Май 2024 | GMT +6
Новым владельцем Шымкентского пивоваренного завода стал Турсенгали Алагузов
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров, учредителем Шымкентского пивоваренного завода Турсенгали Алагузов стал 13 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.
В разные годы завод принадлежал Тимуру Жанабаеву, АО «АТФ Банк» и Тохтару Тулешову.
В 2016 году Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Турсенгали Алагузов выступил в качестве потерпевшей стороны на суде по делу Гульмиры Сатыбалды.