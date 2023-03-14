Как Гульмира Сатыбалды требовала отдать бизнес – потерпевший Алагузов дал показания в суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе главного судебного разбирательства по делу Гульмиры Сатыбалды бизнесмен Турсенгали Алагузов в качестве потерпевшего дал показания и рассказал, как Сатыбалды потребовала отдать бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2016 году у Турсенгали Алагузова начался бракоразводный процесс с бывшей женой Ляйсирой Марат. Он добровольно оставил ей и детям нажитое имущество. Однако его экс-супруга настояла на разделе акций компаний Galanz Bottlers, которая принадлежала Турсенгали Алагузову.

«Супруга настояла на разделе акций, заверив, что я останусь руководителем бизнеса на должности председателя совета директоров. Я поверил ей, решил оформить договор дарения, подарив ей 43,25% акций. Она по образованию юрист. Она ввела меня в заблуждение и пыталась завладеть остальными акциями, инициируя судебные иски», - рассказал Турсен Алагузов.

По его словам, он был вынужден обратиться в юридическую компанию Рифшанова через своего знакомого Бердыкулова, так как ему нужна была юридическая помощь в восстановлении его на должности председателя совета директоров «Galanz Bottlers».

«Было возбуждено уголовное дело по факту рейдерства, которое длилось на протяжении 1,5 лет. Юристами Рифшанова было предложено переписать оставшиеся акции в количестве 43,25% на моих доверенных лиц во избежание риска раздела имущества. Мной были фиктивно переписаны 3% акций на Бердыкулова и 40,25% на Рифшанова. Они являлись номинальными владельцами моих акций», - пояснил потерпевший.

Однако Турсенгали Алагузов остался фактическим владельцем акций.

«Осенью 2018 года мне позвонил Бердыкулов и сообщил, что ему позвонил Кайрат Сатыбалды и потребовал, чтобы он и Рифшанов передали акции Гульмире Сатыбалды. Их, то есть, Рифшанова и Бердыкулова пригласила на встречу Гульмира Сатыбалды. При встрече, со слов Бердыкулова, Г. Сатыбалды потребовала прекратить гражданские и уголовные дела и передать акции. Бердыкулов и Рифшанов были напуганы и растеряны. Я понимал, что противостоять не могу этим людям», - объяснил Т. Алагузов.

Позже состоялась встреча Турсенгали Алагузова с Гульмирой Сатыбалды.

«Я разговаривал с Гульмирой Сатыбалды, говорил, что это мои семейные дела с моей бывшей женой, я сам разберусь, не надо вмешиваться. Я просил об этом ее несколько раз. Она меня не слышала. Мне пришлось согласиться, так как я понимал, что я не могу бороться с первыми людьми государства, это бесполезно. И я дал согласие Рифшанову и Бердыкулову переписать акции. Передача состоялась путем оформления договора купли-продажи, где стоимость одной акции обозначили в 1 тенге, хотя рыночная стоимость составляла порядка 200 тенге за одну акцию, то есть, в 200 раз разница была», - добавил Турсенгали Алагузов.

Напомним, Гульмира Сатыбалды обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 (организация уголовного правонарушения), статьей 389 части 3 (самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору), статьей 125 части 2 пункта 1, 8 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) Уголовного кодекса РК.