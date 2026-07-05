Новым президентом Перу официально объявлена Кейко Фухимори
Кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори официально объявлена новым президентом Перу, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Официальные итоги президентских выборов, состоявшихся 7 июня, огласил председатель Национального избирательного жюри Перу Роберто Бурнео.
— От имени Национального избирательного жюри я официально объявляю госпожу Кейко Фухимори президентом республики, — заявил он во время церемонии объявления результатов.
По данным Национального управления избирательных процессов, Кейко Фухимори набрала более 50% голосов избирателей.
Срок ее полномочий рассчитан на 2026–2031 годы. В должность новый президент Перу вступит 28 июля. Первым вице-президентом станет Луис Галаррета, вторым — Мигель Торрес.