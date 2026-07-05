Новым президентом Перу официально объявлена Кейко Фухимори

Кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори официально объявлена новым президентом Перу, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Официальные итоги президентских выборов, состоявшихся 7 июня, огласил председатель Национального избирательного жюри Перу Роберто Бурнео.

— От имени Национального избирательного жюри я официально объявляю госпожу Кейко Фухимори президентом республики, — заявил он во время церемонии объявления результатов.

По данным Национального управления избирательных процессов, Кейко Фухимори набрала более 50% голосов избирателей.

Срок ее полномочий рассчитан на 2026–2031 годы. В должность новый президент Перу вступит 28 июля. Первым вице-президентом станет Луис Галаррета, вторым — Мигель Торрес.