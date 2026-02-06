РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:38, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Новым казахстанским брендам упростят размещение товаров в магазинах

    Министерство торговли и интеграции вносит поправки в Правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    торговля, магазин
    Фото: freepik

    Документом вводятся ограничения на повышение стоимости аренды на торговые места в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам.

    Также в целях поддержки казахстанских товаропроизводителей для получателей мер государственной поддержки предусмотрено размещение для реализации на торговой площади или полочном пространстве товаров новых казахстанских брендов, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей на период от 3 и более месяцев на льготных условиях. Для этого производителю нужно будет подать письменную заявку.

    Кроме того, при пополнении оборотных средств Правилами закреплено требование на приобретение торгового оборудования, товаров, сырья и материалов у предпринимателей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 20 февраля.

    Ранее в Министерстве промышленности и строительства РК рассказали, кто не прошел в реестр КТП.

    Теги:
    Сделано в Казахстане Торговля Министерство промышленности и строительства
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
