Новым казахстанским брендам упростят размещение товаров в магазинах

Документом вводятся ограничения на повышение стоимости аренды на торговые места в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам.

Также в целях поддержки казахстанских товаропроизводителей для получателей мер государственной поддержки предусмотрено размещение для реализации на торговой площади или полочном пространстве товаров новых казахстанских брендов, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей на период от 3 и более месяцев на льготных условиях. Для этого производителю нужно будет подать письменную заявку.

Кроме того, при пополнении оборотных средств Правилами закреплено требование на приобретение торгового оборудования, товаров, сырья и материалов у предпринимателей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 20 февраля.

Ранее в Министерстве промышленности и строительства РК рассказали, кто не прошел в реестр КТП.