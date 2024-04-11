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    12:47, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Новых оснований для изъятия детей из семьи в законодательстве нет — Динара Закиева

    дети, ребенок, семья
    Фото: unsplash

    Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала возможность новых законодательных оснований для изъятия детей из семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сегодня в Сенате в двух чтениях был одобрен закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей. В данном законе более 70 поправок, в целом они направлены на создание инфраструктуры помощи женщинам и детям, а также на ужесточение наказания за преступление против личности, в том числе за преступления, связанные с насилием в отношении детей, — сказала Динара Закиева в кулуарах Сената.

    По ее словам, данный закон преследует цель — укрепить семью, создать инфраструктуру помощи семьям в трудной жизненной ситуации.

    — Поэтому норм по изъятию детей из семьи в данном законе нет. В настоящее время в действующем законодательстве, в Кодексе о семье с 2011 года закреплены все основания по отобранию детей, лишению и ограничению родительских прав. Новых оснований нет, — заверила Д. Закиева.

    Напомним, пожизненное лишение свободы за убийство детей вводят в Казахстане.

    Теги:
    Сенат Закон и право Дети Законопроекты Семья
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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