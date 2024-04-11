— Сегодня в Сенате в двух чтениях был одобрен закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей. В данном законе более 70 поправок, в целом они направлены на создание инфраструктуры помощи женщинам и детям, а также на ужесточение наказания за преступление против личности, в том числе за преступления, связанные с насилием в отношении детей, — сказала Динара Закиева в кулуарах Сената.