Новых оснований для изъятия детей из семьи в законодательстве нет — Динара Закиева
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала возможность новых законодательных оснований для изъятия детей из семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сегодня в Сенате в двух чтениях был одобрен закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей. В данном законе более 70 поправок, в целом они направлены на создание инфраструктуры помощи женщинам и детям, а также на ужесточение наказания за преступление против личности, в том числе за преступления, связанные с насилием в отношении детей, — сказала Динара Закиева в кулуарах Сената.
По ее словам, данный закон преследует цель — укрепить семью, создать инфраструктуру помощи семьям в трудной жизненной ситуации.
— Поэтому норм по изъятию детей из семьи в данном законе нет. В настоящее время в действующем законодательстве, в Кодексе о семье с 2011 года закреплены все основания по отобранию детей, лишению и ограничению родительских прав. Новых оснований нет, — заверила Д. Закиева.
Напомним, пожизненное лишение свободы за убийство детей вводят в Казахстане.