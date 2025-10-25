РУ
    Заводы, школы и спорткомплексы: новые объекты открывают в регионах Казахстана ко Дню Республики

    В честь Дня Республики по всей стране открываются 196 новых промышленных и социально значимых объектов. Реализация проектов осуществляется в рамках поручений Главы государства, направленных на развитие регионов и повышение качества жизни граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    В Экибастузе начал работу новый ферросплавный завод ТОО «AZFERROLIMITED». Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 60 тыс. тонн продукции в год. Завод оснащен двумя современными электропечами, соответствующими международным стандартам экологической и технологической безопасности.

    В Жанаозене открылся завод ТОО «Каскор-Машзавод», специализирующийся на выпуске продукции для нефтегазовой отрасли. Предприятие рассчитано на производство 540 тыс. насосных штанг и 51 тыс. тонн насосно-компрессорных труб в год. После выхода на полную мощность здесь планируется создание 250 новых рабочих мест.

    В Карагандинской области в поселке имени С. Сейфуллина Шетского района заработала частная сыроварня «Сыр енімдері». Ее основала многодетная мать Ж. Кантарбаева, ставшая победителем грантовой программы «Центра занятости населения». Полученный грант в размере 400 МРП позволил открыть цех по производству молочной и сырной продукции под брендом FRESHCHEESEZHARYK, где сегодня выпускается семь видов сыров.

    В области Жетысу досрочно завершено строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал». На церемонии открытия были зажжены факелы голубого топлива на шести автоматических газораспределительных станциях. Кроме того, на заводе «Кайнар-АКБ» запущена новая производственная линия по выпуску промышленных аккумуляторов для систем резервного питания.

    В Талдыкоргане благоустроен новый сквер в микрорайоне «Бирлик» площадью 0,62 гектара. Здесь установлено освещение, автоматическая система полива, посажен газон, оборудованы зоны отдыха и детская площадка.

    В Кызылординской области введен в эксплуатацию комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских, бисквитных и макаронных изделий, расширяющий продовольственные мощности региона.

    В Костанайской области запущен крупный завод по производству автомобилей KIA компании ТОО «KIA Qazaqstan». На предприятии создано 1 500 рабочих мест. Производство позволит укрепить позиции отечественного автопрома и смежных отраслей.

    Всего к празднику по стране введено в эксплуатацию почти 200 объектов в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, в областях Абай и Жетысу, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Среди них — новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, дороги, спортивные комплексы, инженерные сети, предприятия обрабатывающей промышленности и проекты благоустройства.

