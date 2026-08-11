Новые возможности для предпринимателей: какие услуги добавят в eGov Business

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о новых функциях приложения eGov Business для предпринимателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, государство развивает eGov Business как единую цифровую платформу для предпринимателей, где будут собраны государственные услуги, сервисы и меры поддержки бизнеса.

— Цифры говорят сами за себя. В текущем году обновленное приложение скачали 135 тысяч раз, а пользуются им регулярно 35 тысяч предпринимателей ежемесячно, — отметил Жаслан Мадиев на заседании Правительства.

eGov Business сопровождает бизнес на каждом этапе жизненного цикла. Процессы регистрации, открытия счета, получения лицензий, развития, изменения в структуре компании — все в одном приложении.

— Ранее насущной проблемой было отсутствие четкой и понятной процедуры закрытия ИП, а процесс не был оцифрован. Теперь он доступен в eGov Business и в начале месяца в приложении появилась возможность оформления передачи доли бизнеса в доверительное управление, — сообщил зампремьера.

Совсем скоро предприниматели также смогут оформить корпоративную банковскую карту Visa прямо в приложении eGov Business без визита в банк и сразу добавить ее в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Реквизиты карты будут под рукой в приложении, но платформа их не хранит и не видит — за это отвечают банк и Visa.

В сентябре в eGov Business также планируется запуск сервиса Smart Contract. Договора и сделки, включая договоры с подрядчиками, можно будет оформлять полностью в электронном виде с подписанием ЭЦП.

Ранее сообщалось, что eGov GPT сможет охватить до 70% госуслуг в Казахстане к концу года.