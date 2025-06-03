РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Новые водопроводные сети строятся в Костанайской области за счет возвращенных активов

    Для обеспечения жителей Костанайской области качественной питьевой водой из Специального государственного фонда выделено порядка 5,4 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    Правительство
    Фото: primeminister.kz

    В Тобыл в настоящее время доступ к услугам водоснабжения имеют 87,9% населения. Для увеличения охвата и доведения его до 100% в населенном пункте начато строительство водопроводных сетей. Их протяженность составляет свыше 100 км. На эти цели из Фонда выделили 1,4 млрд тенге.

    Еще 872 млн тенге выделили на прокладку водопровода в Аркалык. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой город с населением свыше 13 тыс. человек, увеличив доступ к услугам водоснабжения с 96,5% до 100% к концу 2025 года.

    Сети водоснабжения на сумму свыше 3 млрд тенге также планируется построить в селах Карабалыкского, Денисовского, Костанайского, Федоровского районов и района Беимбета Майлина, а также в поселке Молодежный в городе Аркалыке.

    Согласно данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по г. Костанай составляет 99%, в сельской местности – 90,3%.

    Ранее сообщалось, что Правительство выделило более 570 млн тенге из Специального государственного фонда на прокладку водопроводных сетей в области Улытау.

    Теги:
    Аркалык Правительство РК Костанайская область Вода
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают