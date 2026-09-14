Новые учебные материалы о тюркском мире ввели в Турции

Министерство национального образования Турции подготовило новые учебные материалы по истории и культуре тюркского мира, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В рамках нового учебного года в школьную программу Турции в качестве факультативного предмета включен курс «Тюркский мир». Для его преподавания Министерство национального образования страны разработало два основных учебных пособия — «Культурный атлас тюркского мира» и «Путешествие по тюркскому миру».

По словам заместителя председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, председателя по связям с тюркскими государствами Кюршада Зорлу, цель издания учебных пособий заключается в том, чтобы молодое поколение больше узнавало об общем культурном наследии, лучше понимало современный тюркский мир и осознавало важность общей связи.

— Мы рады и взволнованы тем, что в этом году по инициативе Министерства национального образования Турции реализуется чрезвычайно значимая работа от имени тюркского мира. Для учащихся начальных и средних школ подготовлены учебные материалы по тюркскому миру. Указанные источники собирают в одном месте исторических личностей тюркского мира, древние города, природное, культурное, литературное и художественное наследие. Общие ценности и традиции с ясным изложением, соответствующим возрасту и уровню развития учеников, — говорит политик.

Новые материалы направлены на знакомство учащихся с историей, культурой, географией и общим наследием тюркоязычных народов. Ожидается, что курс будет способствовать расширению знаний школьников о странах и обществах тюркского мира и укреплению культурных связей между ними.

Ранее сообщалось, что в Астане на панельной дискуссии «Диалоги тюркского мира: общее будущее, общее видение» обсуждены перспективы развития тюркского мира.