KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Новые участки с односторонним движением появились в Алматы

    Одностороннее движение вводится с 23 мая на участках улиц Уалиханова, Жукова и Манаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта, односторонними стали улица Уалиханова на участке от улицы Кабанбай батыра до улицы Казыбек би — движение организовано в северном направлении. Кроме того, изменения коснулись улиц Жукова и Манаева на участке от улицы Затаевича до улицы Ахмедьярова: по улице Жукова движение будет осуществляться в южном направлении, по улице Манаева — в северном.

    Новые участки с односторонним движением появились в Алматы
    Фото: акимат Алматы
    Новые участки с односторонним движением появились в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Решение принято совместно с управлением административной полиции ДП города и направлено на снижение транспортной нагрузки, повышение пропускной способности улично-дорожной сети и сокращение числа конфликтных ситуаций на дорогах.

    В ведомстве отметили, что изменения внедрены с учетом анализа текущей транспортной ситуации, а также обращений жителей района.

    Одностороннее движение вводится в пилотном режиме. По итогам мониторинга его эффективности будут приняты дальнейшие решения по организации дорожного движения на данных участках

    Ранее в акимате Алматы рассказали о планах по введению одностороннего движения на ряде улиц. 

    Авто Алматы Дороги Транспорт
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор