Новые требования для машиностроения и металлургии введут в Казахстане

Министерство промышленности и строительства Казахстана подготовило проект приказа о внесении изменений и дополнений в действующие условия производства, производственные и технологические операции по ряду отраслей промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 4 июня 2026 года.

Проект предусматривает дополнение и корректировку условий производства в машиностроительной отрасли, переработке животноводческой и растениеводческой продукции, легкой, металлургической, электронной, нефтегазоперерабатывающей и оборонной промышленности, а также в сфере производства ветеринарных препаратов.

Кроме того, предлагается исключить отдельные позиции из перечня производственных и технологических операций в машиностроении, а также расширить список товарных позиций за счет включения дополнительных видов продукции.

Как отмечается в документе, проект приказа разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 51-7 Закона РК «О промышленной политике».

