Новые типовые регламенты работы акиматов утвердили в Казахстане

Соответствующий приказ подписан заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики от 2 апреля 2026 года.

Документ вступит в силу 20 апреля.

Регламенты определяют единые правила работы местных исполнительных органов: порядок подготовки и проведения заседаний акиматов, оформления постановлений и распоряжений, а также механизм исполнения поручений Президента, Правительства и вышестоящих госорганов.

Заседания и работа акиматов

Согласно документу, заседания акиматов будут проводиться не реже одного раза в месяц — в очном, дистанционном или смешанном формате. Внеочередные заседания смогут созываться по решению акима или лица, исполняющего его обязанности.

Заседания считаются правомочными при участии не менее двух третей членов акимата. Решения принимаются большинством голосов.

Материалы к заседаниям должны предоставляться заранее — как правило, за пять рабочих дней. В них входят справки, проекты решений, презентации, доклады и сопроводительные документы.

Отдельно прописано, что при экстренных вопросах материалы могут быть внесены в день заседания.

Повестка и дисциплина исполнения

Проект повестки формируется аппаратом акима и согласуется заранее. В случае несвоевременной подготовки материалов вопрос может быть снят с рассмотрения или перенесен.

Протоколы заседаний должны направляться исполнителям в течение трёх рабочих дней после подписания.

Органы, получившие поручения на заседании, обязаны приступать к их исполнению сразу, не дожидаясь официального протокола.

Новые правила по документам и согласованиям

Регламент также уточняет порядок подготовки постановлений и распоряжений акимов.

Проекты документов согласовываются с заинтересованными госорганами в течение трёх рабочих дней. Если ответ не поступает в срок, документ может считаться согласованным автоматически.

Отдельно закреплено требование не затягивать согласование и не требовать предварительных виз других органов.

Также предусмотрено обязательное размещение пресс-релизов по актам, которые затрагивают права граждан или бизнеса — в течение семи рабочих дней после их принятия.

Контроль исполнения поручений

Поручения Президента, Правительства, Премьер-министра и акиматов будут ставиться на контроль.

Срок исполнения по умолчанию составляет один месяц, а по срочным поручениям — 10 дней. Продление сроков допускается не более двух раз.

Аппарат акима обязан регулярно информировать руководство о ходе исполнения поручений.

