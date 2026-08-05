Новые тарифы на электроэнергию начнут действовать в Кокшетау с 10 августа

С 10 августа в Кокшетау вступят в силу новые тарифы на электроэнергию для населения и юридических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ТОО «Кокшетау Энерго» сообщили, что департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области согласовал тарифы на энергоснабжение, которые начнут действовать с 10 августа текущего года.

— Основными причинами изменения стали увеличение стоимости покупки электрической энергии у единого закупщика, рост расходов на передачу, транспортировку электрической энергии, увеличение стоимости услуг АО KEGOC по передаче и балансированию электрической энергии, изменение стоимости услуги по поддержанию готовности электрической мощности и рост затрат, учитываемых в снабженческой надбавке, — пояснили в ведомстве.

Теперь среднеотпускной тариф для бытовых потребителей с учетом НДС составит 32,61 теңге/кВт·ч.

Для физических лиц будут действовать следующие дифференцированные тарифы:

30,83 теңге за кВт·ч — при потреблении до 100 кВт·ч на человека в месяц;

— при потреблении до 100 кВт·ч на человека в месяц; 39,13 теңге за кВт·ч — при потреблении от 101 до 190 кВт·ч;

— при потреблении от 101 до 190 кВт·ч; 48,91 теңге за кВт·ч — при потреблении свыше 191 кВт·ч.

Для юридических лиц и бюджетных организаций тариф составит 65,46 теңге за кВт·ч. Производители социально значимых продовольственных товаров, организации Управления делами Президента РК, а также потребители, расположенные на территории социальных, экономических и индустриальных зон, будут платить 54,95 теңге за кВт·ч.

Ранее сообщалось, что порядок расчета тарифов на электроэнергию, воду и тепло изменили в Казахстане.