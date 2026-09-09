Новые тарифы на электричество в Алматы и области: сколько будут платить жители

С 12 сентября в Алматы и Алматинской области повысятся тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили в филиале АО «Алатау Жарық Компаниясы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, предельная цена на розничную реализацию электрической энергии вырастет до 39,30 теңге за 1 кВт/ч без НДС или 45,59 теңге с учетом НДС.

В компании объяснили повышение ростом стоимости закупаемой электроэнергии. С 15 июля 2026 года цена электроэнергии, приобретаемой у Единого закупщика — ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ», увеличилась с 13 до 16 теңге за 1 кВт/ч. Рост составил 23%.

Тарифы по группам потребителей

При этом 39,30 теңге — это не единый тариф для всех потребителей. Стоимость электроэнергии будет зависеть от категории.

1-я группа: бытовые потребители, использующие электроэнергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством или продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг — тариф составит 32,69 теңге за 1 кВт/ч без НДС или 37,92 теңге с НДС.

2-я группа: потребители, использующие электроэнергию не для бытовых нужд — 43,13 теңге за 1 кВт/ч без НДС или 50,03 теңге с НДС.

3-я группа: государственные учреждения и предприятия, а также юридические лица, в которых 50% и более голосующих акций или долей участия принадлежат государству. В эту категорию также входят отдельные национальные компании, организации и связанные с ними юридические лица. Для них тариф составит 43,43 теңге за 1 кВт/ч без НДС или 50,38 теңге с НДС.

4-я группа: потребители, расположенные на территории специальных экономических и индустриальных зон, подведомственные организации Управления делами Президента и его ведомств, а также производители социально значимых продовольственных товаров. Для них тариф составит 39,30 теңге за 1 кВт/ч без НДС или 45,59 теңге с НДС.

Сколько будут платить бытовые потребители

Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, сохраняется дифференцированный тариф. Его размер зависит от объема потребления, количества постоянно проживающих в квартире или доме людей, а также от наличия или отсутствия электрической плиты.

Предусмотрены три уровня:

1-й уровень — 29,55 теңге за 1 кВт·ч без НДС (34,28 теңге с НДС);

2-й уровень — 39,23 теңге без НДС (45,51 теңге с НДС);

3-й уровень — 49,04 теңге без НДС (56,89 теңге с НДС).

Выбрать тарифный план бытовые потребители по-прежнему могут самостоятельно. Для этого необходимо подать соответствующее заявление.

Отдельный тариф предусмотрен для жителей села Улкен Жамбылского района Алматинской области. Для них стоимость услуг по реализации электроэнергии составит 19,89 теңге за 1 кВт/ч без НДС, или 23,07 теңге с НДС.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики планирует скорректировать предельные тарифы на производство электрической энергии для 60 энергопроизводящих организаций.