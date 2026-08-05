Новые стандарты размещения камер видеонаблюдения введут в Казахстане с 1 сентября

Новые требования к размещению камер видеонаблюдения начнут действовать в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан утвердил приказ, предусматривающий введение нового государственного стандарта в сфере видеонаблюдения.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года в стране начнет действовать государственный стандарт СТ РК «Системы видеонаблюдения. Требования к типам и размещению видеокамер», который устанавливает требования к видам камер и их размещению.

Кроме того, с этой же даты утратит силу стандарт СТ РК 1756-2024 «Услуги торговли. Общие требования». Вместо него вводится обновленный государственный стандарт СТ РК 1756 «Услуги торговли. Общие требования».

Приказ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним, Министерство обороны планирует до конца 2026 года оснастить все казармы Казахстана системами видеонаблюдения с искусственным интеллектом.