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    Новые стандарты размещения камер видеонаблюдения введут в Казахстане с 1 сентября

    Новые требования к размещению камер видеонаблюдения начнут действовать в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    камера, видеонаблюдение
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан утвердил приказ, предусматривающий введение нового государственного стандарта в сфере видеонаблюдения.

    Согласно документу, с 1 сентября 2026 года в стране начнет действовать государственный стандарт СТ РК «Системы видеонаблюдения. Требования к типам и размещению видеокамер», который устанавливает требования к видам камер и их размещению.

    Кроме того, с этой же даты утратит силу стандарт СТ РК 1756-2024 «Услуги торговли. Общие требования». Вместо него вводится обновленный государственный стандарт СТ РК 1756 «Услуги торговли. Общие требования».

    Приказ вступил в силу со дня его подписания.

    Напомним, Министерство обороны планирует до конца 2026 года оснастить все казармы Казахстана системами видеонаблюдения с искусственным интеллектом.

    Видеонаблюдение Правила Камеры Общество
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор