Новые советники и помощники: кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе помощником Президента по экономическим вопросам назначен Нурлан Байбазаров.

Фото: Акорда

Нурлан Байбазаров окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «Организация банковского дела». Имеет степень Executive MBA. Трудовую деятельность начал в 1997 году в Министерстве финансов РК, где занимал должность специалиста, главного специалиста, начальника отдела в Бюджетном департаменте и департаменте государственного заимствования.

С 2004 по 2011 годы занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».

С 2013 по 2016 годы — директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

С 2016 года по ноябрь 2022 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Фонд развития промышленности».

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Банк Развития Казахстана».

С октября 2023 года по февраль 2024 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“.

С февраля по декабрь 2024 года — заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан.

С февраля по октябрь 2025 года — советник Премьер-министра Республики Казахстан по экономическим вопросам.

С 15 октября 2025 года занимал должность заведующего Отделом инвестиций и торговли Администрации Президента Республики Казахстан.

Следующее кадровое решение — Алмеш Баукен назначен на должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области.

Фото: департамент юстиции Кызылординской области

Алмеш Баукен в 2009 году окончил Южно-Казахстанский колледж права и отраслевых технологий, в 2012 году — Карагандинский экономический университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области с должности делопроизводителя. Женат, воспитывает троих детей. В разные годы работал на различных должностях в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области, а также в управлениях юстиции города Шымкент и районов.

В 2017–2019 годах занимал должность руководителя управления юстиции Ескельдинского района Департамента юстиции Алматинской области. В 2019–2023 годах являлся заместителем руководителя департамента юстиции Кызылординской области.

С 28 ноября 2023 года по 26 марта 2026 года занимал должность руководителя департамента юстиции Акмолинской области.

Вместе с тем, на этой неделе Серик Сапиев назначен советником президента Федерации бокса Казахстана. Он будет заниматься повышением результатов национальных сборных, системной работой по развитию вида спорта, а также подготовкой к достижению высоких результатов на Олимпийских играх.

Фото: instagram/serik_sapiyev

Серик Сапиев — Олимпийский чемпион Лондонских игр по боксу, победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, ранее был депутатом Мажилиса парламента РК, председателем комитета по делам спорта и физической культуры и спорта МТС РК, руководителем регионального управления, на сегодняшний день является также президентом Национального сурдлимпийского комитета РК. 3 февраля 2026 года Серик Сапиев стал внештатным советником министра туризма и спорта РК.

В системе федерации бокса произошло и еще одно назначение. Канат Ислам стал координатором сборной Казахстана по боксу U19.

Фото: НОК

Канат Ислам — профессиональный боксер, чемпион по версии WBA FedeCaribe. В любительском боксе выступал за сборную Китая, является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира и Азиатских игр.

С 2010 года — гражданин Казахстана. Выступал за профессиональный клуб «Астана Арландары». В профессиональном боксе провел 30 боев, в 22 из них одержал победу нокаутом.