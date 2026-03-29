    12:00, 29 Март 2026 | GMT +5

    Новые советники и помощники: кадровые назначения в Казахстане за неделю

    Минувшая рабочая неделя в Казахстане выдалась короткой из-за празднования Наурыза. Однако несколько кадровых перестановок в сфере государственного управления, а также в спорте успели произойти. Подробнее в обзоре агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    На минувшей неделе помощником Президента по экономическим вопросам назначен Нурлан Байбазаров.

    Фото: Акорда

    Нурлан Байбазаров окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «Организация банковского дела». Имеет степень Executive MBA. Трудовую деятельность начал в 1997 году в Министерстве финансов РК, где занимал должность специалиста, главного специалиста, начальника отдела в Бюджетном департаменте и департаменте государственного заимствования.

    С 2004 по 2011 годы занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».

    С 2013 по 2016 годы — директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

    С 2016 года по ноябрь 2022 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Фонд развития промышленности».

    С ноября 2022 года по октябрь 2023 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Банк Развития Казахстана».

    С октября 2023 года по февраль 2024 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“.

    С февраля по декабрь 2024 года — заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан.

    С февраля по октябрь 2025 года — советник Премьер-министра Республики Казахстан по экономическим вопросам.

    С 15 октября 2025 года занимал должность заведующего Отделом инвестиций и торговли Администрации Президента Республики Казахстан.

    Следующее кадровое решение — Алмеш Баукен назначен на должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области.

    Фото: департамент юстиции Кызылординской области

    Алмеш Баукен в 2009 году окончил Южно-Казахстанский колледж права и отраслевых технологий, в 2012 году — Карагандинский экономический университет по специальности «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 2009 году в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области с должности делопроизводителя. Женат, воспитывает троих детей. В разные годы работал на различных должностях в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области, а также в управлениях юстиции города Шымкент и районов.

    В 2017–2019 годах занимал должность руководителя управления юстиции Ескельдинского района Департамента юстиции Алматинской области. В 2019–2023 годах являлся заместителем руководителя департамента юстиции Кызылординской области.

    С 28 ноября 2023 года по 26 марта 2026 года занимал должность руководителя департамента юстиции Акмолинской области.

    Вместе с тем, на этой неделе Серик Сапиев назначен советником президента Федерации бокса Казахстана. Он будет заниматься повышением результатов национальных сборных, системной работой по развитию вида спорта, а также подготовкой к достижению высоких результатов на Олимпийских играх.

    Фото: instagram/serik_sapiyev

    Серик Сапиев — Олимпийский чемпион Лондонских игр по боксу, победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, ранее был депутатом Мажилиса парламента РК, председателем комитета по делам спорта и физической культуры и спорта МТС РК, руководителем регионального управления, на сегодняшний день является также президентом Национального сурдлимпийского комитета РК. 3 февраля 2026 года Серик Сапиев стал внештатным советником министра туризма и спорта РК.

    В системе федерации бокса произошло и еще одно назначение. Канат Ислам стал координатором сборной Казахстана по боксу U19.

    Фото: НОК

    Канат Ислам — профессиональный боксер, чемпион по версии WBA FedeCaribe. В любительском боксе выступал за сборную Китая, является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира и Азиатских игр.

    С 2010 года — гражданин Казахстана. Выступал за профессиональный клуб «Астана Арландары». В профессиональном боксе провел 30 боев, в 22 из них одержал победу нокаутом.

    Артём Викторов
