Новые советники и помощники: кадровые назначения в Казахстане за неделю
Минувшая рабочая неделя в Казахстане выдалась короткой из-за празднования Наурыза. Однако несколько кадровых перестановок в сфере государственного управления, а также в спорте успели произойти. Подробнее в обзоре агентства Kazinform.
На минувшей неделе помощником Президента по экономическим вопросам назначен Нурлан Байбазаров.
Нурлан Байбазаров окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «Организация банковского дела». Имеет степень Executive MBA. Трудовую деятельность начал в 1997 году в Министерстве финансов РК, где занимал должность специалиста, главного специалиста, начальника отдела в Бюджетном департаменте и департаменте государственного заимствования.
С 2004 по 2011 годы занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».
С 2013 по 2016 годы — директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
С 2016 года по ноябрь 2022 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Фонд развития промышленности».
С ноября 2022 года по октябрь 2023 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Банк Развития Казахстана».
С октября 2023 года по февраль 2024 года — член Совета директоров, председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“.
С февраля по декабрь 2024 года — заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан.
С февраля по октябрь 2025 года — советник Премьер-министра Республики Казахстан по экономическим вопросам.
С 15 октября 2025 года занимал должность заведующего Отделом инвестиций и торговли Администрации Президента Республики Казахстан.
Следующее кадровое решение — Алмеш Баукен назначен на должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области.
Алмеш Баукен в 2009 году окончил Южно-Казахстанский колледж права и отраслевых технологий, в 2012 году — Карагандинский экономический университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2009 году в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области с должности делопроизводителя. Женат, воспитывает троих детей. В разные годы работал на различных должностях в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области, а также в управлениях юстиции города Шымкент и районов.
В 2017–2019 годах занимал должность руководителя управления юстиции Ескельдинского района Департамента юстиции Алматинской области. В 2019–2023 годах являлся заместителем руководителя департамента юстиции Кызылординской области.
С 28 ноября 2023 года по 26 марта 2026 года занимал должность руководителя департамента юстиции Акмолинской области.
Вместе с тем, на этой неделе Серик Сапиев назначен советником президента Федерации бокса Казахстана. Он будет заниматься повышением результатов национальных сборных, системной работой по развитию вида спорта, а также подготовкой к достижению высоких результатов на Олимпийских играх.
Серик Сапиев — Олимпийский чемпион Лондонских игр по боксу, победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, ранее был депутатом Мажилиса парламента РК, председателем комитета по делам спорта и физической культуры и спорта МТС РК, руководителем регионального управления, на сегодняшний день является также президентом Национального сурдлимпийского комитета РК. 3 февраля 2026 года Серик Сапиев стал внештатным советником министра туризма и спорта РК.
В системе федерации бокса произошло и еще одно назначение. Канат Ислам стал координатором сборной Казахстана по боксу U19.
Канат Ислам — профессиональный боксер, чемпион по версии WBA FedeCaribe. В любительском боксе выступал за сборную Китая, является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира и Азиатских игр.
С 2010 года — гражданин Казахстана. Выступал за профессиональный клуб «Астана Арландары». В профессиональном боксе провел 30 боев, в 22 из них одержал победу нокаутом.