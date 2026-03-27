    22:10, 26 Март 2026 | GMT +5

    Назначен руководитель департамента юстиции Кызылординской области

    Алмеш Баукен назначен на должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Алмеш Баукен
    Фото: департамент юстиции Кызылординской области

    Назначение произведено в соответствии с приказом руководителя аппарата Министерства юстиции РК. К исполнению обязанностей он приступил с 26 марта 2026 года.

    Алмеш Баукен Серикулы родился 11 января 1991 года в поселке Асық-Ата Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

    Образование — высшее. В 2009 году окончил Южно-Казахстанский колледж права и отраслевых технологий, в 2012 году — Карагандинский экономический университет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2009 году в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области с должности делопроизводителя. Женат, воспитывает троих детей.

    В разные годы:

    • работал на различных должностях в департаменте юстиции Южно-Казахстанской области, а также в управлениях юстиции города Шымкент и районов;
    • осуществлял деятельность в сферах регистрации, права интеллектуальной собственности, правового разъяснения и оказания юридической помощи;
    • в 2017–2019 годах занимал должность руководителя управления юстиции Ескельдинского района Департамента юстиции Алматинской области;
    • в 2019–2023 годах являлся заместителем руководителя департамента юстиции Кызылординской области;
    • с 28 ноября 2023 года по 26 марта 2026 года занимал должность руководителя департамента юстиции Акмолинской области.

    Ранее был назначен помощник Президента по экономическим вопросам.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
