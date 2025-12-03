Новые школы и детсады на более 1 100 мест открыли в области Улытау

— В области впервые открыт Центр поддержки детей с аутизмом (autism-центр), — отметил аким региона Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК в Астане.

По его словам, за год отремонтировали семь школ и закупили 28 новых предметных кабинетов в Жезказгане, Каражале, Жанааркинском районе и районе Улытау.

— В 2025 году завершается строительство двух школ в Каражале и на станции Мынадыр стоимостью 2,6 миллиарда тенге. Также планируется строительство двух детсадов в Жезказгане и Сатпаеве, — сообщил аким.

На спонсорские средства строят Дворец школьников. В 2026–2027 годах в Жезказгане построят школу BINOM на 1 200 мест, лицей «БІЛІМ ИННОВАЦИЯ» для 400 мальчиков и 400 девочек и два интерната по 300 мест каждый.

Как отмечается, три школы области вошли в республиканский рейтинг «Лучшие 100 школ». Количество выпускников с золотой медалью в регионе увеличилось вдвое — до 74 человек.

— В текущем году четыре педагога области стали победителями республиканского конкурса «Лучший педагог». По итогам конкурса область вошла в тройку лидеров, — добавил аким.

Ученики активно участвуют в олимпиадах и конкурсах. 31 школьник занял призовые места на республиканском уровне, а олимпиада по химии для старшеклассников впервые прошла на международном уровне. Двое учеников получили дипломы, один — грант на обучение в КазНТУ имени К. Сатпаева.

Уровень охвата дошкольным образованием детей 2-6 лет вырос с 89,9% до 95,4%.

По словам акима, начата масштабная работа по созданию Технического университета Улытау. Он отметил, что новый университет объединит образование, науку и промышленность, будет развивать экономический и социальный потенциал области. Выпускники получат дипломы Казахстана и США (Colorado School of Mines).