РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые школы и детсады на более 1 100 мест открыли в области Улытау

    В 2025 году в области Улытау открыли две школы на 380 мест в Жезказгане и селе Теректи, а также три детских сада на 805 мест в Жезказгане, Сатпаеве и Жанааркинском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соцобъекты на 60 миллиардов тенге построят в области Улытау за счет спонсоров
    Фото: акимат области Улытау

    — В области впервые открыт Центр поддержки детей с аутизмом (autism-центр), — отметил аким региона Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК в Астане.

    По его словам, за год отремонтировали семь школ и закупили 28 новых предметных кабинетов в Жезказгане, Каражале, Жанааркинском районе и районе Улытау.

    — В 2025 году завершается строительство двух школ в Каражале и на станции Мынадыр стоимостью 2,6 миллиарда тенге. Также планируется строительство двух детсадов в Жезказгане и Сатпаеве, — сообщил аким.

    На спонсорские средства строят Дворец школьников. В 2026–2027 годах в Жезказгане построят школу BINOM на 1 200 мест, лицей «БІЛІМ ИННОВАЦИЯ» для 400 мальчиков и 400 девочек и два интерната по 300 мест каждый.

    Как отмечается, три школы области вошли в республиканский рейтинг «Лучшие 100 школ». Количество выпускников с золотой медалью в регионе увеличилось вдвое — до 74 человек.

    — В текущем году четыре педагога области стали победителями республиканского конкурса «Лучший педагог». По итогам конкурса область вошла в тройку лидеров, — добавил аким.

    Ученики активно участвуют в олимпиадах и конкурсах. 31 школьник занял призовые места на республиканском уровне, а олимпиада по химии для старшеклассников впервые прошла на международном уровне. Двое учеников получили дипломы, один — грант на обучение в КазНТУ имени К. Сатпаева.

    Уровень охвата дошкольным образованием детей 2-6 лет вырос с 89,9% до 95,4%.

    По словам акима, начата масштабная работа по созданию Технического университета Улытау. Он отметил, что новый университет объединит образование, науку и промышленность, будет развивать экономический и социальный потенциал области. Выпускники получат дипломы Казахстана и США (Colorado School of Mines).

    Теги:
    Детсады Улытауская область Образование школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают