Новые сакральные маршруты запустят в Акмолинской области

Управление туризма Акмолинской области планирует запустить проект по созданию новых историко-культурных маршрутов, направленных на популяризацию сакральных мест региона, сохранение исторической памяти и развитие внутреннего туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, в рамках проекта разработаны три туристических маршрута по значимым историческим и духовным объектам пристоличного региона.

Фото: управление туризма

Главная цель инициативы — познакомить жителей и гостей региона с богатым культурным наследием казахского народа, его историей, традициями и духовными ценностями.

Фото: управление туризма

— Для 20 туроператоров столицы был организован специальный информационный тур, в ходе которого участникам презентовали новые маршруты, рассказали об исторической значимости объектов и туристическом потенциале региона. Предполагается, что в дальнейшем туроператоры будут включать данные направления в экскурсионные программы и знакомить туристов с сакральной историей казахской степи, — поделились в управлении туризма.

Фото: управление туризма

В маршруты вошли несколько объектов.

Мавзолей Нияз би — исторический памятник, посвященный известному бию и общественному деятелю казахского народа;

Мавзолей Кабанбай батыра — священное место, посвященное великому полководцу и батыру, сыгравшему важную роль в защите казахской земли;

Мавзолей Бытыгай — уникальный архитектурно-исторический памятник, сохранившийся со средневекового периода;

Мазар Каныкей — сакральный объект, связанный с народными легендами и духовной культурой степи.

Фото: управление туризма

Реализация проекта позволит не только расширить туристические маршруты региона, но и повысить интерес к историко-культурному наследию Казахстана, формируя у подрастающего поколения уважение к своим корням и национальной истории.

Напомним, ранее мы писали о самых известных сакральных местах Акмолинской области.