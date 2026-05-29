Новые сакральные маршруты запустят в Акмолинской области
Управление туризма Акмолинской области планирует запустить проект по созданию новых историко-культурных маршрутов, направленных на популяризацию сакральных мест региона, сохранение исторической памяти и развитие внутреннего туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ведомстве, в рамках проекта разработаны три туристических маршрута по значимым историческим и духовным объектам пристоличного региона.
Главная цель инициативы — познакомить жителей и гостей региона с богатым культурным наследием казахского народа, его историей, традициями и духовными ценностями.
— Для 20 туроператоров столицы был организован специальный информационный тур, в ходе которого участникам презентовали новые маршруты, рассказали об исторической значимости объектов и туристическом потенциале региона. Предполагается, что в дальнейшем туроператоры будут включать данные направления в экскурсионные программы и знакомить туристов с сакральной историей казахской степи, — поделились в управлении туризма.
В маршруты вошли несколько объектов.
Мавзолей Нияз би — исторический памятник, посвященный известному бию и общественному деятелю казахского народа;
Мавзолей Кабанбай батыра — священное место, посвященное великому полководцу и батыру, сыгравшему важную роль в защите казахской земли;
Мавзолей Бытыгай — уникальный архитектурно-исторический памятник, сохранившийся со средневекового периода;
Мазар Каныкей — сакральный объект, связанный с народными легендами и духовной культурой степи.
Реализация проекта позволит не только расширить туристические маршруты региона, но и повысить интерес к историко-культурному наследию Казахстана, формируя у подрастающего поколения уважение к своим корням и национальной истории.
