    Новые сакральные маршруты запустят в Акмолинской области

    Управление туризма Акмолинской области планирует запустить проект по созданию новых историко-культурных маршрутов, направленных на популяризацию сакральных мест региона, сохранение исторической памяти и развитие внутреннего туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ведомстве, в рамках проекта разработаны три туристических маршрута по значимым историческим и духовным объектам пристоличного региона.

    Главная цель инициативы — познакомить жителей и гостей региона с богатым культурным наследием казахского народа, его историей, традициями и духовными ценностями.

    — Для 20 туроператоров столицы был организован специальный информационный тур, в ходе которого участникам презентовали новые маршруты, рассказали об исторической значимости объектов и туристическом потенциале региона. Предполагается, что в дальнейшем туроператоры будут включать данные направления в экскурсионные программы и знакомить туристов с сакральной историей казахской степи, — поделились в управлении туризма.

    В маршруты вошли несколько объектов.

    Мавзолей Нияз би — исторический памятник, посвященный известному бию и общественному деятелю казахского народа;

    Мавзолей Кабанбай батыра — священное место, посвященное великому полководцу и батыру, сыгравшему важную роль в защите казахской земли;

    Мавзолей Бытыгай — уникальный архитектурно-исторический памятник, сохранившийся со средневекового периода;

    Мазар Каныкей — сакральный объект, связанный с народными легендами и духовной культурой степи.

    Реализация проекта позволит не только расширить туристические маршруты региона, но и повысить интерес к историко-культурному наследию Казахстана, формируя у подрастающего поколения уважение к своим корням и национальной истории.

    Напомним, ранее мы писали о самых известных сакральных местах Акмолинской области.

    Туризм Культура Акимат Акмолинская область
    Оксана Матасова
