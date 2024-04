Новые решения проблем аутизма обсудили на конференции в Астане

Эксперт из США поделилась опытом решения проблем аутизма на Международной конференции «Преодолевая границы: расширение возможностей людей с аутизмом» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По официальным данным, в Казахстане проживают 16 700 детей с расстройствами аутистического спектра.

Заместитель директора по клиническим услугам и инклюзии Autism Speaks (США) Люсия Мурилло Чако подчеркнула, что несмотря на количество людей с диагнозом, а это, по оценкам ООН, 80 миллионов человек, доступ к услугам по-прежнему остается проблемой.

– В отчёте Министерства труда США о безработице указывается, что только каждый пятый человек с нарушениями развития, включая аутизм, имеет место работы. Мы создали Workplace Inclusion Now — программу развития рабочей силы, которая предоставляет работу людям с аутизмом, а работодателям инструменты для поддержки инклюзивности на рабочих местах. Мы объединяем правозащитников и министров правительств из более чем 40 стран через нашу сеть лидеров-правозащитников по продвижению услуг по аутизму и прав человека. Мы призываем вас работать над обеспечением равенства и результатов на протяжении всей жизни для сообщества людей с аутизмом. А также предоставить эффективные масштабируемые решения для повышения качества жизни людей с аутизмом – сказала Люсия Мурилло Чако.

Эксперт отметила результативность тренинга по навыкам ухода за детьми CST (Caregiver Skills Training for Families of Children with Developmental Disoders), разработанный в партнерстве с ВОЗ.

— Тренинг призван помочь лицам, осуществляющим уход за детьми, и предоставить им знания, помогающие развивать детей в области социального общения, навыков повседневной жизни и позитивного поведения. CST в настоящее время внедрена в более чем 35 странах, странах и сообществах с различными ресурсами и уровнями потребностей, – добавила Люсия Мурилло Чако.

Фонд «Болашақ» дал возможность пройти обучение на тренинге CST уже около 40 родителям из Алматы, Уральска и Кокшетау, уточнили в пресс-службе фонда. Также он организует сеансы психотерапии «OI SANA», «Аutism Talks: вдохновляющие истории родителей особенных детей» с участием порядка 200 родителей и разрабатывает информационный стенд об аутизме, который размещен уже в 20-ти поликлиниках столицы.

Фонд «Болашақ» организовал эту конференцию с целью повышения осведомленности общества о расстройствах аутистического спектра (РАС), обмена опытом и передачи лучших практик в области диагностики и поддержки детей с аутизмом, а также продвижении инициатив по включению детей с аутизмом в общество и обеспечение равных возможностей развития и самореализации.

Мероприятие посетили свыше 800 человек из 6 городов Казахстана, а также из Кыргызстана и Узбекистана. Участники обсудили глобальные тенденции и опыт США, Европы и стран СНГ в области поддержки детей и взрослых с аутизмом, существующие подходы к проблеме аутизма в системах здравоохранения разных стран, полового воспитания детей с РАС и другие темы.