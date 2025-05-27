Новые протоколы для борьбы с наркоманией разработают в Казахстане

— Министерством здравоохранения разрабатывается новый клинический протокол диагностики и лечения «Психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением новых психоактивных веществ». Документ предусматривает диагностику состояний опьянений и многоступенчатый алгоритм медицинского освидетельствования. В настоящее время существуют 16 клинических протоколов диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, в том числе 7 у несовершеннолетних лиц, — сообщил глава Правительства.

Касательно межведомственного взаимодействия и повышения квалификации Олжас Бектенов отметил, что выработка новых подходов профилактики наркомании осуществляется при межведомственном взаимодействии заинтересованных государственных органов (Генеральная прокуратура, Министерства здравоохранения, внутренних дел и юстиции).

— Совместно реализуются мероприятия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы, также проводится разработка нового Комплексного плана на 2026–2028 годы. Вместе с тем в целях освоения новых технологий и методик, а также повышения качества оказываемой медицинской помощи на регулярной основе повышается квалификация медицинских работников. За 2024 год по вопросам освидетельствования обучено 79 медицинских работников (на 2025 год запланировано обучение 178 медработников), — дополнил он.

Ранее мы писали, что месячник по борьбе с наркотиками начался в Астане.

Также с марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательстве, направленные на усиление борьбы с наркопреступностью.