Новые производственные помещения построят на территории СЭЗ в Казахстане
В целях повышения эффективности работы специальных экономических зон разработаны проекты нормативных правовых актов по разрешению всех видов деятельности в обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Также прорабатывается вопрос унификации сроков функционирования всех специальных экономических зон. Для строительства новых производственных помещений и реконструкции готовых производственных помещений в рамках малых промышленных зон будет предоставлен льготный заем по ставке не более 3%. Построенные помещения будут предоставлены для субъектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, - сказал Канат Шарлапаев.
Министр также отметил, что планируется создание 37 малых промышленных зон общей площадью 200 тысяч квадратных метров. На строительство малых промышленных зон в 8 регионах выделено 30 млрд тенге.
- В пуле проектов 2024 года 180 проектов на сумму 1,5 трлн тенге. При запуске этих проектов будет создано около 18 тысяч постоянных рабочих мест. В числе этих проектов - производство компонентов для грузовых автомобилей, керамических плит, теплоизоляционных материалов, ферросилиция и вольфрамового концентрата. Объем производства 180 проектов составит 1,6 трлн тенге, экспорт - 600 млрд тенге, импортозамещение - 1 трлн тенге, - резюмировал Канат Шарлапаев.