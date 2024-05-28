Новые производственные помещения построят на территории СЭЗ в Казахстане

В целях повышения эффективности работы специальных экономических зон разработаны проекты нормативных правовых актов по разрешению всех видов деятельности в обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Также прорабатывается вопрос унификации сроков функционирования всех специальных экономических зон. Для строительства новых производственных помещений и реконструкции готовых производственных помещений в рамках малых промышленных зон будет предоставлен льготный заем по ставке не более 3%. Построенные помещения будут предоставлены для субъектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, - сказал Канат Шарлапаев.

Министр также отметил, что планируется создание 37 малых промышленных зон общей площадью 200 тысяч квадратных метров. На строительство малых промышленных зон в 8 регионах выделено 30 млрд тенге.